AO VIVO: CPI da Covid-19 ouve Dimas Covas; acompanhe

CB Correio Braziliense

(crédito: Assessoria do Governo de São Paulo)

O diretor-presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas é ouvido nesta quinta-feira (27/5), no último dia de depoimentos da quarta semana de trabalhos da CPI da Covid-19.

Os senadores vão questioná-lo sobre a produção da CoronaVac, imunizante que tem sido aplicado nos brasileiros desde o dia 17 de janeiro, os atrasos na distribuição da vacina e as negociações com o governo federal. As tratativas do órgão com o Ministério da Saúde já haviam sido tema da oitiva do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que falou aos parlamentares na semana passada.

Acompanhe ao vivo: