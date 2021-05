Em live, Bolsonaro volta a defender tratamento sem comprovação científica

AO Amanda Oliveira

(crédito: Alan Santos/PR)

Nesta quinta-feira (27/5), o presidente Bolsonaro voltou a defender tratamentos sem comprovação científica para combater a covid-19. Desta vez, ele citou chás, que teriam sido utilizados por indígenas no estado do Amazonas para curar a doença.

Em sua live semanal, transmitida em Maturacá, no Amazonas, Bolsonaro afirma que conversou com indígenas da comunidade Balaios. De acordo com os relatos, na região não houve registro de mortes por coronavírus.

"Daí eu perguntei: foi antes da vacina? Foi antes da vacina, que já foram vacinados também. Não morreram por quê? Tomaram alguma coisa? Vamos lá, pessoal, anota aí: segundo eles, tomaram chá de carapanaúba, saracura ou jambu”, sugeriu.

O presidente mencionou o uso de cloroquina e falou sobre a possibilidade de ter pego a doença pela segunda vez, apesar do resultado negativo nos exames de detecção do vírus.

"Tive um sintoma igualzinho ao que eu tive da primeira vez que eu fui infectado. O que eu fiz? Tomei aquilo (cloroquina). E ponto final. E depois fui fazer o exame. Não deu nada. (...) Tomei aquele negócio que mostrei para as emas e, no dia seguinte, estava bom", revelou.

Ao final, ele chegou a dizer que "tem cura para a covid-19" .

Em sua primeira visita a uma terra indígena, no município de São Gabriel da Cachoeira (AM), Bolsonaro inaugurou uma ponte de madeira na BR-307, que fará ligação entre a cidade e a comunidade Yanomami em Maturacá.