Mais de 30 cidades terão protestos neste sábado contra Bolsonaro

AM Ana Mendonça*

(crédito: Redes Sociais/Reprodução )

Quase uma semana depois que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tomou as ruas do Rio de Janeiro e sem máscara se aglomerou com diversos apoiadores, mesmo em meio à pandemia da covid-19, a oposição juntou forças e promove, na tarde deste sábado (29/5), uma manifestação chamada de “O povo na rua: fora Bolsonaro”.

Os manifestantes pedem, além da queda do presidente, o fim do negacionismo promovido por Bolsonaro durante a pandemia. O presidente insiste em recomendar o uso de remédios sem eficácia comprovada, não utiliza máscaras no Brasil e é acusado de promover o 'tratamento precoce', que também não foi comprovado cientificamente.

Além da bandeira de "Fora, Bolsonaro", os manifestantes querem declarar apoio à CPI da Covid e pedir rapidez na vacinação e retorno do auxílio emergencial de R$ 600. Movimentos como a luta antirracista, o fim da violência policial no Brasil e a educação publica também estão na pauta.

Apesar de ser contra a ida às ruas, a esquerda usa a justificativa de que “não dá mais para esperar”. As frentes Povo sem Medo, Brasil Popular e Coalizão Negra por Direitos, a UNE (União Nacional dos Estudantes), a CUT (Central Única dos Trabalhadores) e o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) estão à frente do movimento. PT, PSOL, PC do B, PCB, PCO e UP também estão participando da articulação.

Pelas redes sociais, os organizadores lembram o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel para proteção contra a covid.

O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e ex-candidato à presidência da República e à prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, convocou na quinta-feira (20/5), por meio de suas redes sociais, a ida ao ato.

“Vamos às ruas dia 29 contra Bolsonaro! O Brasil não aguenta sangrar até 2022. Com máscara PFF2, distanciamento e muita disposição de luta. #PovoSemMedo #ForaBolsonaro”, escreveu.

Vamos às rua dia 29 contra Bolsonaro! O Brasil não aguenta sangrar até 2022. Com máscara PFF2, distanciamento e muita disposição de luta. #PovoSemMedo #ForaBolsonaro pic.twitter.com/zwHbBLkLn9 — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) May 20, 2021

Os organizadores pedem, via redes sociais, que os manifestantes levem cartazes, máscaras PFF2 ou N95, álcool em gel, uma blusa extra e gases.

O local vem sendo usado para manifestações a favor do presidente Bolsonaro durante a pandemia. Sem máscara, alguns apoiadores do presidente vem se aglomerando para defender a permanência do chefe do Executivo.

Cidades e Locais

REGIÃO SUDESTE

MINAS GERAIS

Belo Horizonte - Praça da Liberdade - 10h

Itabirito - Prefeitura - 8h

Viçosa - 4 Pilastras - 9h

Barbacena - Praça da Matriz - 10h

Uberlândia - Praça Irene Mendes - 9h30

Uberaba - Praça Rui Barbosa - 11h

Juiz de Fora - (a definir)

Montes Claros - (a definir)

OUTRAS CIDADES

São Paulo - MASP - 16h

Campinas - Lago do Rosário - 10h

Santos - Estação Cidadania - 16h

Rio de Janeiro - Monumento Zumbi - 10h

REGIÃO NORDESTE

Maceió - Praça dos Marítimos - 9h

Arapiraca - (a definir)

Recife - Praça do Derby - 9h

Teresina - Praça Rio Branco - 8h

Juazeiro do Norte - Praça da Prefeitura - 8h

João Pessoa - Parque da Lagoa - 9h

Patos - Correios - 8h

Salvador - Campo Grande - 10h

Aracaju - Praça dos Eventos - 8h

Fortaleza - Praça Gentilândia - 15h30

Natal - Shopping Midway - 15h

Mossoró - Praça Cícero Dias - 16h

REGIÃO SUL

Porto Alegre - Prefeitura - 15h

Passo Fundo - Praça da Mãe -8h

Curitiba - Praça Santos Andrade - 15h

Florianópolis - Lagoa da Alfândega - 10h



REGIÃO NORTE

Araguaiana - Praça da Bandeira - 16h

Belem - Praça da Republica - 8h

REGIÃO CENTRO-OESTE

Goiania - Praça Civica - 9h

Cuiabá - Praça Alencastro - 15h

Brasília - Museu Nacional - 9h



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.