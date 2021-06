Eduardo Bolsonaro ironiza protesto de Luis Roberto: 'Ficou bravinho'

AM Ana Mendonça*

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) ironizou o narrador Luis Roberto pelas redes sociais nesta segunda-feira (31/5). “Esta bravinho?”, brincou.

Mais cedo, o comentarista de futebol e narrador expressou sua revolta sobre a realização da Copa América no Brasil, durante o programa Seleção SporTV. "Que alegria, só que não", começou ele. "Isso é uma vergonha. Essa Copa América já não deveria ser realizada. A pandemia interrompeu várias competições mundo afora. Neste momento, é só mais um torneio caça-níquel", criticou Luis Roberto.

Luis Roberto, apenas. pic.twitter.com/JErZ4gLWlb — ???????? Fã de Giorgian De Arrascaeta ???????? (@pguevara_) May 31, 2021

O vídeo do momento acabou viralizando nas redes sociais. No Twitter, internautas chamam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de “genocida”.

As críticas ao presidente ocorrem após a Conmebol anunciar a mudança de sede do torneio e fazendo agradecimentos diretos ao chefe do Executivo por viabilizar a possibilidade.

“Mas o mesmo sujeito segue transmitindo normalmente Campeonato Estadual, Brasileirão, Copa do Brasil, etc. E nunca reclamou. Será que ficou bravinho porque a Globo perdeu recentemente a Copa América para o SBT? Será? Face with raised eyebrow”, afirmou o filho ‘03’ do presidente.

Na tarde desta segunda-feira, Conmebol e CBF conversaram com governos estaduais e proprietários de estádios para definir as sedes da Copa América, depois de Argentina (por causa da pandemia) e Colômbia (em instabilidade política) deixarem a organização da edição 2021.

O estádio Mané Garrincha, em Brasília, já está confirmado.

Decisão pode ser investigada na CPI

O vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), anunciou nas redes sociais que protocolou um requerimento para que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, vá à comissão para testemunhar sobre as ações do governo Bolsonaro durante a pandemia.

"Estou protocolando requerimento convocando o presidente da CBF na CPI da Pandemia. É necessário saber quais as medidas foram planejadas para garantir segurança sanitária aos brasileiros diante da realização da Copa América com tanta celeridade em nosso país", escreveu Randolfe.



Mais cedo, o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), também usou as redes para criticar a mudança. No post, Renan comparou a agilidade do governo Bolsonaro para responder às solicitações da Conmebol com a velocidade para recusar e ignorar a compra de vacinas contra a covid-19.



“Com mais de 462 mil mortes, sediar a Copa América é um campeonato da morte”, escreveu o senador. “Sindicato de negacionistas: governo, Conmebol e CBF (Confederação Brasileira de Futebol). As ofertas de vacinas mofaram em gavetas, mas o ok para o torneio foi ágil. Escárnio”, completou.