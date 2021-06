Secretário do PT é preso por não tirar do carro adesivo anti-Bolsonaro

BL Bruna Lima

(crédito: Reprodução)

A Polícia Militar de Goiás prendeu, nesta segunda-feira (31/5), o secretário estadual de movimentos populares do Partido dos Trabalhadores (PT), Arquidones Bittes, por se recusar a retirar do próprio carro um adesivo de oposição ao presidente da República, Jair Bolsonaro, chamando-o de "genocida". O caso ocorreu em Trindade, mas a delegacia local não acolheu a denúncia e o enquadrado foi levado à sede da Polícia Federal em Goiânia, onde presta depoimento.

O policial que deu voz de prisão a Arquidones alegou que houve infração ao artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, que prevê pena de um a quatro anos de reclusão pelo crime de calúnia ou difamação do Presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. O militar ainda alegou que houve desacato.

Arquidones está acompanhado de advogado e da presidente regional do PT, Kátia Maria. Em vídeo divulgado perfil nacional PT no Twitter, Kátia conta que a PM tentou fazer o registro da denúncia em Trindade, mas o caso foi remanejado para a PF.

“Estamos indignados, mas acompanhando de perto para que a justiça seja feita e a gente possa garantir as liberdades democráticas para que o Brasil volte a ter uma democracia pujante, onde as pessoas possam manifestar a sua opinião”, disse Kátia, afirmando que Arquidones foi, “forma autoritária, perseguido por esse governo”.

???? A presidenta do PT de Goiás, @katiamariaON, está na sede da PF de Goiânia acompanhando o caso, assista! pic.twitter.com/INg1OJ4GWR — PT Brasil (@ptbrasil) May 31, 2021

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, postou nas redes sociais um vídeo, mostrando o momento em que Arquidones se recusa a tirar o adesivo do carro e é enquadrado pelo policial.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gleisi Hoffmann (@gleisihoffmann)