Alvo de investigação, Salles quer ser ouvido

RS Renato Souza

Alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga o envio ilegal de madeira para os Estados Unidos e a Europa, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu para ser ouvido no âmbito da investigação. A solicitação foi enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), e a oitiva, se autorizada, deve ser colhida pela Procuradoria-Geral da República.

O caso, no Supremo, está sendo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. De acordo com a defesa de Salles, o procedimento seria necessário para que “os fatos sob investigação possam ser cabalmente esclarecidos o mais rápido possível”. Ao autorizar a deflagração da Operação Akuanduba, que mirou Salles e o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Eduardo Bim, Moraes não ouviu o Ministério Público.

A decisão do magistrado foi inédita e revelou a quebra de confiança entre o Supremo e a PGR, em razão do alinhamento do procurador-geral da República, Augusto Aras, com o governo. Ontem, o Executivo oficializou o afastamento de sete investigados na Akuanduba, mas Salles permanece no cargo. Ele é acusado de se aliar a madeireiros e desmatadores para impedir o trabalho da Justiça e facilitar o contrabando de madeira retirada da Amazônia. Desde que ingressou no cargo, Salles vem sendo alvo de polêmicas, acusações e, agora, de investigações.

Ele mantém linha de diálogo direta com o presidente Jair Bolsonaro e, depois de ser alvo de mandados de busca e apreensão, chegou a ir com um segurança armado até a sede da PF, em Brasília, para pedir explicações. Fontes no Supremo avaliam que não está descartada a hipótese de que Moraes determine o afastamento de Salles do cargo durante as investigações.

Na gestão do ministro, o Brasil amarga o avanço do desmatamento na Amazônia. Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), referentes ao período entre agosto de 2020 e janeiro de 2021, o desmatamento na maior floresta tropical do mundo aumentou 46%. Também ocorrem investidas criminosas de mineradores contra indígenas yanomamis, em Roraima.