Flávio Bolsonaro participará de missão aos EUA para tratar de 5G

IM Israel Medeiros

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, participará de uma missão aos Estados Unidos liderada pelo Ministério das Comunicações para tratar sobre a implementação da tecnologia 5G no Brasil. O anúncio foi feito pelo ministro Fábio Faria no início da tarde desta quarta-feira (2/6).

A viagem está prevista para ocorrer entre os dias 6 e 11 de junho e será a primeira missão oficial do governo brasileiro após a chegada de Joe Biden à Casa Branca. Os membros da comitiva terão compromissos em Washington e em Nova York.

Estão previstos, entre outras reuniões, encontros com representantes do FBI e da CIA (o serviço de inteligência americano) e com empresas de telecomunicações, como Qualcomm, Motorola, IBM, AT&T, e Nokia.

Ao anunciar a presença de Flávio na viagem, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, justificou que o filho do presidente integra a Comissão de Assuntos Econômicos. Outro senador que estará presente na viagem é Ciro Nogueira (PP-PI), aliado de Bolsonaro. Faria destacou que Nogueira participa da Comissão de Assuntos Exteriores do Senado.

Esta não é a primeira vez que um dos filhos do presidente participa de missão oficial a outro país. Em março deste ano, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) fez parte de uma comitiva a Israel para conhecer um spray em desenvolvimento contra a covid-19. Nenhum acordo foi fechado durante a viagem.

Na ocasião também estavam presentes o então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, diplomatas e secretários. A viagem, inclusive, é alvo de investigação na CPI da Covid, do Senado Federal.

Na viagem para tratar do 5G, diversas secretarias e pastas do governo terão representantes. Estarão presentes o secretário de Assuntos Especiais da Presidência, Almirante Flávio Rocha; Alexandre Ramagem, do GSI, que deverá tratar de temas de criptografia e inteligência de Estado; general Correia Filho, do Ministério da Defesa; e Hélio Santana, da Secretaria-Geral.

Também viajam os ministros do TCU Walton Alencar, Raimundo Carneiro, que relata o assunto no Tribunal, e Bruno Dantas, além de equipes técnicas do Ministério das Comunicações e do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

5G em todas as capitais

Na coletiva desta quarta-feira, o ministro Fábio Faria disse esperar que, até julho do ano que vem, todas as 27 capitais do país tenham acesso à rede 5G. “Teremos o 5G standalone em todas as capitais. Independentemente de atrasar um mês, a gente consegue se adequar, as próprias operadoras já falaram isso. Então até o ano que vem, as capitais terão o 5G ‘Ferrari’”, afirmou.

Ele também detalhou que a implementação total dos compromissos do leilão das frequências 5G no Brasil — previsto para ocorrer em julho — será feita até 2028. “A cada ano, são feitos investimentos escalonados como levar internet 4G para todas as localidades acima de 600 habitantes, o Norte conectado”, pontuou.

Faria disse, ainda, que a viagem aos EUA não tem propósitos políticos de aproximação com o presidente Joe Biden. O ministro argumentou que o governo brasileiro “é próximo do governo americano” e que “mantém sua proximidade”.

“Essa viagem foi feita com as interações do MRE (Ministério das Relações Exteriores), do chanceler brasileiro (Carlos França), nossa equipe de assessoria internacional com a equipe americana, nosso embaixador em Washington (Nestor Forster). (A viagem) Foi combinada mostrando que precisamos manter essa parceria. Mas em nenhum momento ela simboliza um gesto político, ela é muito mais focada no âmbito do 5G”, completou.