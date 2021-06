Bolsonaro fará pronunciamento em cadeia nacional nesta quarta-feira

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro deverá realizar um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV, às 20h30 desta quarta-feira (2/6), com duração prevista de até cinco minutos. Segundo interlocutores, o chefe do Executivo defenderá o esforço do governo em relação à vacinação no país e irá procurar mostrar ações do governo em meio à pandemia. O país registra mais de 465 mil mortos pela covid-19. As emissoras de televisão receberam a convocação no começo da tarde.

No último discurso realizado em março, o mandatário disse que estavam "garantidas" 500 milhões de doses até o fim do ano. "Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas. Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Muito em breve, retomaremos nossa vida normal", prometeu.

Ainda pelas redes sociais, nesta quarta-feira, Bolsonaro falou sobre as doses de vacina da Pfizer que chegaram em São Paulo na noite de ontem. Na mesma data, o presidente participou da cerimônia de assinatura do contrato de transferência de tecnologia da vacina contra a covid-19. Com a medida, a Fiocruz começará a produção nacional da vacina de Oxford. Durante a cerimônia, o mandatário interrompeu o prosseguimento para pedir uma salva de palmas para o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello.

"Chegaram mais 936 mil doses da Pfizer na noite de ontem (1º), no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). O lote faz parte da remessa de 2,3 milhões de doses da fabricante, previstas para desembarcar no Brasil nesta semana. Assinado ontem, o contrato de transferência de tecnologia (AstraZeneca/Fiocruz) para produção nacional de vacina contra Covid-19, como mencionado em postagem anterior. O país chega bem próximo de 100 milhões de doses distribuídas a estados. O Brasil é o quarto país que mais vacina no mundo", escreveu.

Segundo o Ministério da Saúde mais 6,5 milhões de doses foram enviadas para estados e Distrito Federal a partir desta quarta-feira (2), ultrapassando a casa de 100 milhões de doses distribuídas para todo o Brasil.