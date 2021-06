Bolsonaro promete: "Neste ano, todos os brasileiros serão vacinados"

IS Ingrid Soares

(crédito: Alan Santos/PR)

Em pronunciamento em cadeia nacional na noite desta quarta-feira (02/06), o presidente Jair Bolsonaro prometeu que "neste ano, todos os brasileiros, que assim o desejarem, serão vacinados". Declaração é semelhante à realizada em março, quando garantiu que o país terá mais de 500 milhões de doses de vacinas contra o novo coronavírus até o fim de 2021. Hoje, apenas 10% da população brasileira recebeu duas doses de imunizantes contra a covid-19.

"Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas. Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. Somos incansáveis na luta contra o coronavírus. Essa é a missão e vamos cumpri-la", declarou o presidente na ocasião.



No pronunciamento desta quarta-feira (2/6), o mandatário disse apenas uma frase a respeito das mais de 467 mil mortes causadas pelo vírus no país: "Sinto profundamente cada vida perdida". Depois, no restante do tempo, falou sobre economia, Copa América e ações do governo em geral.