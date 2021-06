Fórum da Rússia: Bolsonaro diz ter orgulho em conservar 84% do bioma amazônico

IS Ingrid Soares

(crédito: Evaristo Sa/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (4/6) em mensagem gravada enviada à 24ª edição do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, evento organizado pelo governo da Rússia, que tem orgulho do país conservar 84% do bioma amazônico.



“A agricultura brasileira atende aos mais altos requisitos sanitários e de sustentabilidade. Apenas 27% de nosso território são utilizados pelo agronegócio. Temos orgulho de conservar 84% de nosso bioma amazônico e 66% de nossa vegetação nativa”, alegou. Mandatário também relatou que nos próximos anos, o Brasil deve consolidar-se como o maior produtor mundial de alimentos.



Com base nos dados de maio do sistema Deter, do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Greenpeace divulgou que, até o dia 28, houve aumento de 41% nos alertas de desmatamento da Amazônia, registrando o pior maio da série histórica das pesquisas, iniciada em 2015, antes mesmo do encerramento do mês. Nesse período, a área desmatada somou 1.180 km2, o maior volume mensal.



No acumulado do ano, o aumento da área desmatada somou 2.337 km, dado 14,6% superior ao registrado no mesmo período de 2020, apesar do grande volume de chuvas na região Norte, o que deveria desacelerar o desmatamento, destacou a entidade.