Brasília-DF

CB Correio Braziliense

Esboço do novo Bolsa Família inclui “porta de saída”

Os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Cidadania, João Roma, acertaram os ponteiros, esta semana, para ampliar a estrutura social sem comprometer a responsabilidade fiscal. As iniciativas incluem incentivos para que os beneficiários do Bolsa Família no meio rural sejam incorporados à agricultura familiar com produção destinada a abastecer o Programa de Aquisição de Alimentos. Para os centros urbanos, a ideia é garantir financiamentos de microcrédito para o empreendedorismo. Só o fato de a área social e econômica chegarem a um consenso já é meio caminho andado.



A proposta vem no sentido de garantir renda, sem colocar em risco o panorama fiscal, que já não é dos melhores e não pode ser comprometido. As consultas às bancadas e líderes sobre o esboço do projeto começam na semana que vem. A ideia é submeter ao Parlamento já com o aval dos partidos aliados.

Var passar

A avaliação dos líderes do governo é a de que a não punição ao general Eduardo Pazuello ficará mais uns dias em alta, da mesma forma que, lá atrás, ficou

a troca dos comandos militares e a saída de Fernando Azevedo do Ministério da Defesa.

“Follow the money”

Essa tem sido a palavra de ordem entre os técnicos do Parlamento que acompanham os trabalhos da CPI da Covid e avaliam como se deu a proliferação do tratamento precoce.

A limonada do gabinete paralelo

O governo vai começar a colocar na roda que todos os presidentes já tiveram assessoramento extra em várias frentes. Vai entrar nessa versão o fato de o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ter colocado o então ministro Pedro Parente para coordenar a crise de energia em seu governo.

Por falar em FHC…

Na entrevista que concedeu à TV Democracia, o ex-presidente saiu-se com esta: “Bolsonaro é muito menor do que a cadeira em que está sentado”.

Strike/ Ao dizer que se reuniu com madeireiros a pedido do general Luiz Eduardo Ramos (foto), o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, colocou na mira dos procuradores não só o ministro da Casa Civil como também os senadores que ajudaram os empresários.

Inocentes/ Se forem chamados a depor, os políticos têm uma resposta pronta: não sabiam que a extração era ilegal.

Omar, prepara o suco.../ Muita gente se perguntou por que o senador Marcos Rogério (DEM-RO) bateu tanto na tecla de adiar o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. É que o ministro não se conforma com o fato de ter que dedicar mais um dia de sua apertada agenda para dar explicações sobre episódios anteriores ao seu período.

...de maracujá/ De quebra, Queiroga também não aguenta mais ter que responder por que Jair Bolsonaro resiste em usar máscara em todas as ocasiões e a tomar vacina. Afinal, ações do presidente devem ser respondidas pelo presidente. Aos amigos, Queiroga tem dito que periga sair de lá preso se as perguntas ficarem nessas mesmas questões para as quais ele não tem respostas.