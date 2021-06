CB Correio Braziliense

(crédito: TV Senado/Reprodução)

A CPI da Covid-19 ouve nesta quarta-feira (9) o ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco. Ele é coronel da reserva do Exército e foi o "número 2" da pasta durante a gestão do general Eduardo Pazuello. Franco deve ser questionado sobre compra e distribuição de insumos necessários ao enfrentamento da pandemia e sobre a negociação para aquisição de vacinas.

Acompanhe ao vivo: