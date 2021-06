Franco culpa a Pfizer por atraso de vacina

B » BRUNA LIMA » SARAH TEÓFILO » LUIZ CALCAGNO

Em depoimento à CPI da Covid, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde Élcio Franco creditou a cláusulas “draconianas” a demorar em firmar contrato com a Pfizer para a compra de vacinas, que seriam entregues ao Brasil ainda em dezembro de 2020. “Em um primeiro momento, ela (a farmacêutica) não garantia o sucesso no desenvolvimento da vacina e exigia a assinatura do contrato 30 dias após, ou seja, era um memorando de entendimentos vinculante, que nos obrigaria a pagar adiantado, sem a garantia sequer do sucesso no desenvolvimento da vacina”, afirmou.



O ex-secretário chegou a dizer que a países pobres, a Pfizer propôs cláusulas que não constavam em contrato como o firmado pelos Estados Unidos. “Parece-nos que ela queria se isentar da responsabilidade sobre o efeito colateral grave. Nem ela confiava no que estava oferecendo para a gente”, argumentou. No entanto, também em depoimento à comissão, o CEO da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, enfatizou que as cláusulas estabelecidas ao Brasil pela farmacêutica foram as mesmas aceitas por 110 países.



Franco também alegou que a demora em firmar o contrato ocorreu por causa de um ataque hacker à pasta. “O ministério, assim como o Superior Tribunal de Justiça e o governo do Distrito Federal, sofreu um ataque de vírus. Minha caixa de e-mails ficou inoperante, e de todo o ministério”, destacou. Segundo ele, a falha ocorreu entre 5 e 12 de novembro e frustrou a resposta de uma das propostas da farmacêutica.



A declaração foi uma resposta ao relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL). O parlamentar citou que a Pfizer forneceu informações revelando “que o governo federal não respondeu formalmente às propostas formuladas pela empresa a partir de agosto de 2020 para o fornecimento de vacina ao Brasil”.

O ex-secretário admitiu, no entanto, que o suposto problema técnico não foi o único responsável pela falta de respostas. Segundo o coronel, a farmacêutica “era muito redundante” ao emitir “por cinco vezes, um e-mail com o mesmo teor, quatro vezes no mesmo dia”. O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) rebateu: “Sabe por que a Pfizer mandava quatro, cinco e-mails? Porque não tinha respostas. Foram 81 e-mails, e o Estado brasileiro negando vacina nos braços dos brasileiros”, criticou.

Gabinete paralelo

A existência de um gabinete paralelo de assessoramento ao presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à covid-19, uma das frentes de investigação da CPI, foi negada por Franco. “Que eu tenha conhecimento, esse grupo não teve ação sobre a gestão do ministério ou das suas secretarias finalísticas”, disse, ao ser questionado por Calheiros. “Eu não sei o que o gabinete, esse gabinete que o senhor chama de paralelo, tratava. Isso não chegava ao ministério”, ressaltou.



Na última semana, veio à tona um vídeo, gravado em setembro do ano passado, mostrando Bolsonaro numa audiência no Planalto com o grupo Médicos pela Vida e na presença de outras figuras, como o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), tido como um dos integrantes do gabinete paralelo.

Em determinado momento, Terra é chamado de “padrinho” por um dos presentes. Ele também foi chamado pelo chefe do Planalto de “assessor”.



Perguntado se esteve com a médica Nise Yamaguchi, defensora do uso da hidroxicloroquina contra covid-19 e apontada como integrante do grupo, Franco disse que teve contato com ela uma ou duas vezes no Ministério da Saúde e que a orientou a tratar do assunto no Ministério da Ciência e Tecnologia.