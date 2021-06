Presidente argentino: "Brasileiros vieram da selva"

CB Correio Braziliense

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, afirmou, ontem, que os mexicanos vêm de indígenas, brasileiros da selva e argentinos da Europa. Durante encontro com o presidente espanhol, Pedro Sánchez e empresários, na Casa Rosada, o mandatário disse ser “europeísta”. “Sou alguém que acredita na Europa, porque Octavio Paz (escritor mexicano) escreveu uma vez que os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros vieram da selva, mas nós argentinos viemos dos navios. Eram navios que vinham de lá, da Europa. E é assim que construímos nossa sociedade”, destacou.

Diante da repercussão negativa, Fernández se desculpou pelo Twitter. “Na primeira metade do século XX, recebemos mais de 5 milhões de imigrantes que conviveram com nossos povos nativos. Nossa diversidade é motivo de orgulho”, enfatizou. “Eu não queria ofender ninguém. Em qualquer caso, quem se sentiu ofendido ou invisível, desde agora minhas desculpas.”

O vídeo com a polêmica declaração já havia se tornado viral, com fortes reações negativas, inclusive no Brasil. A senadora Kátia Abreu (PP-TO), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, foi às redes sociais. “Não vou comentar o que vomitou o Bolsonaro Portenho. Brasil e Argentina estão padecendo da mesma moléstia. Só loucura e preconceito”.

O deputado Aécio Neves (PSDB-MG), presidente da Comissão de Relações Exteriores na Câmara, também se manifestou. “É lamentável a declaração preconceituosa feita pelo presidente Fernandéz. O tom depreciativo que reproduz uma visão colonialista, atrasada e superada da história merece repúdio”, disse. Arlindo Chinaglia (PT-SP) também repudiou a atitude do presidente argentino. “O primeiro atingido foi ele (Fernández), que se comportou como bajulador em frente a outro governante. Se colocou na condição de bajulador de governante europeu.”

Sem citar o colega argentino, o presidente Jair Bolsonaro publicou, em uma rede social, foto com indígenas em São Gabriel da Cachoeira (AM). O chefe do governo brasileiro escreveu a palavra “Selva!”, saudação militar que significa “tudo bem”.