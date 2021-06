CPI aprova quebra do sigilo de Pazuello, Ernesto e outras 17 pessoas

ST Sarah Teófilo

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 aprovou nesta quinta-feira (10/6) a quebra de sigilo telefônico e telemático de 19 pessoas, dentre elas o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o ex-ministro de Relações Exteriores Ernesto Araújo. A aprovação se deu por movimento dos senadores de base e de oposição da CPI, e atinge pessoas que os senadores suspeitam de integrar o chamado "gabinete paralelo", como o virologista Paolo Zanotto e o assessor internacional da Presidência da República, Filipe Martins.

Alguns nomes acabaram ficando de fora, como o da médica Nise Yamaguchi e o do ex-secretário de Comunicação da presidência Fábio Wajngarten.

Confira a lista completa:

-Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde;

-Filipe Martins, assessor internacional da Presidência da República

-Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores

-Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde

-Carlos Wizard, empresário

- Túlio Silveira, representante da Precisa Medicamentos;

-Paolo Zanotto, virologista

- Marcellus Campêlo, ex-secretário de Saúde do Amazonas;

-Luciano Dias Azevedo, médico;

-Zoser Hardman, ex-assessor especial do Ministério da Saúde;

- Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde;

- Francisco Ferreira Filho, coordenador do Comitê da Crise do Amazonas;

- Francisco Emerson Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos;

- Francieli Fontana Fantinato, coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI);

- Flávio Werneck, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde;

- Antônio Elcio Franco Filho; ex-secretário Executivo do Ministério da Saúde;

- Camile Giaretta Sachetti, ex-diretora do departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde;

- Arnaldo Correia de Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde

-Alexandre Figueiredo Costa e Silva Marques, auditor do Tribunal de Contas da União (TCU);

Também foi aprovada a transferência do sigilo bancário e fiscal de:

-Associação Dignidade Médica de Pernambuco

-Empresa PPR – Profissionais de Publicidade Reunidos

-Calya/Y2 Propaganda e Marketing

Artplan Comunicação