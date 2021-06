Bolsonaro diz que Queiroga assinará parecer para "desobrigar uso de máscara por vacinados"

IS Ingrid Soares

(crédito: AFP / EVARISTO SA)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (10/6) que se reuniu com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para pedir um parecer para desobrigar o uso de máscara para quem já recebeu a imunização contra a covid-19 e para quem já foi infectado pelo vírus. Declaração ocorreu durante evento do Turismo no Palácio do Planalto. O chefe do Executivo falava sobre viagens que tem feito nacionalmente e ironizou reportagens que noticiam que ele visita os lugares sem o uso do equipamento.

"Conheci Marajó com a Damares. O povo que está lá, dócil, humilde, pobre. Como estive em toda a Bahia, nas minhas paradas inopinadas, tão criticadas pela mídia. "Parou sem máscara, por que parou?" Por coincidência, olha a matéria para a imprensa amanhã. Vou dar uma matéria para vocês aí: acabei de conversar com um tal de Queiroga. Não sei se vocês sabem quem é. Nosso ministro da Saúde. Ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados para tirar esse símbolo (mostra máscara) que, obviamente tem a sua utilidade para quem está infectado", apontou. Bolsonaro, no entanto, não citou datas e Queiroga ainda não se pronunciou sobre o assunto. A medida do uso de máscaras não foi decidida pelo governo federal, mas sim por estados, municípios e Distrito Federal.

O mandatário ainda teceu críticas a governadores por conta de medidas restritivas durante a pandemia. "Se bem que, para nós, no nosso protocolo, para quem estava infectado, esse sim "fique em casa", não aquele "fique em casa" todo mundo. A quarentena é para quem esta infectado, não é para todo mundo porque isso destrói empregos, mata de outra forma o cidadão. De fome, de depressão", concluiu.

Após países como os EUA terem autorizado a dispensa do uso de máscaras por vacinados, a Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu cautela aos chefes do Executivo ressaltando que a desobrigação do equipamento pode ocorrer quando não há mais transmissão comunitária da doença e não depende unicamente da imunização contra o vírus. “A pandemia não terminou, há muita incerteza com as novas variantes e precisamos manter os cuidados básicos para salvar vidas", disse na ocasião, Maria van Kerkhove, líder técnica para a covid-19 da organização.