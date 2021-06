Devassa em dados de ex-ministros

B » Bruna Lima » Sarah Teófilo

(crédito: Edilson Rodrigues)

A CPI da Covid aprovou, ontem, a quebra de sigilo telefônico e telemático de 19 pessoas, entre elas do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e do ex-ministro de Relações Exteriores Ernesto Araújo. A iniciativa atinge, ainda, personagens que os senadores suspeitam de integrar o chamado gabinete paralelo, como o assessor internacional da Presidência da República, Filipe Martins, o empresário Carlos Wizard e o virologista Paolo Zanotto.



As questões fazem parte da nova estratégia do G7, grupo de senadores de oposição ou independentes do governo que são titulares na CPI. A ideia é começar a “seguir o dinheiro”, agora que já se tem muitos elementos apontando a existência do chamado “gabinete paralelo”, que supostamente abastecia o presidente Jair Bolsonaro com informações refutadas pela comunidade científica, como uso de medicamentos ineficazes contra a covid-19.



A intenção dos parlamentares é observar se havia interesse financeiro na indicação dos medicamentos e quem pode ter se beneficiado. Por isso, são alvo dos requerimentos de quebras de sigilo bancário empresas publicitárias e de comunicação, além de associações e movimentos que fizeram defesa da cloroquina (veja quadro).



É o caso do Movimento Médicos pela Vida (ou Associação Dignidade Médica de Pernambuco), em que integrantes aparecem num vídeo, divulgado nas redes sociais do presidente — resgatado na última semana —, durante audiência com Bolsonaro. No encontro, reforça-se o uso da cloroquina no combate à covid-19 e prega-se cautela com vacinas. O vídeo seria mais um indício da existência do assessoramento paralelo.



Outro atingido é o ex-assessor especial do Ministério da Saúde, o advogado criminalista Zoser Hardman, que atuou com Pazuello desde que assumiu a pasta como interino até a exoneração do general, neste ano. Segundo parlamentares, Hardman, conhecido por ter atuado na defesa de milicianos no Rio de Janeiro, participou das negociações com a Pfizer para aquisição de vacinas. O nome dele aparece em trocas de e-mail, segundo o senador Alessandro Vieira (sem partido-SE).

Além disso, ele também atuou nas negociações com a Janssen e com o Instituto Butantan, algo que foi confirmado pelo ex-secretário-executivo do ministério Elcio Franco, em depoimento à CPI. Os senadores querem entender o motivo pelo qual um advogado criminalista se envolveu nas negociações de contratos das vacinas no lugar de um representante da Advocacia-Geral da União (AGU).



De acordo com o senador Rogério Carvalho (PT-SE), quebras de sigilo vão permitir à CPI obter mais informações sobre o gabinete paralelo formado em torno do presidente e que “transformou a cloroquina num meio de controle sanitário”. “Os sigilos caminham na direção de saber de que maneira o governo trabalhou e caminhou para montar uma rede de funcionamento para atender o seu interesse”, frisou.

Confusão

A questão provocou discussão ontem. O senador Marcos Rogério (DEM-RO), da tropa de choque do governo, tentou evitar a votação. Ele argumentou que “a eventual quebra do sigilo tem de atender ao princípio da razoabilidade, uma vez que se trata de uma exceção do rompimento de um direito fundamental do cidadão”. “Requerimentos de quebra de sigilo de quem não foi sequer ouvido nesta CPI, de quem nem sequer é investigado, contra quem não pesa qualquer acusação de recebimento de vantagem indevida... Não é o caso de se flexibilizar um direito constitucional sagrado a todo cidadão brasileiro”, ressaltou.



Alessandro Vieira e Fabiano Contarato (Rede-ES) rebateram Marcos Rogério. “Nós estamos aqui tratando de interesse público. Temos de lembrar que a CPI equivale a uma comissão judicial. Basta que o requerimento seja fundamentado, passível a quebra do sigilo”, disse Contarato.

Vieira, por sua vez, ressaltou que “cada pedido está devidamente fundamentado e individualizado”. “Não existe nenhum pedido de quebra genérica, nada que se conecte, mesmo que remotamente, às restrições já impostas pela Suprema Corte”, sustentou. O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), destacou que “se houver qualquer excesso, as partes interessadas têm o direito de recorrer ao Judiciário”.