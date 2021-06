Bolsonaro provoca tumulto em avião

CB Correio Braziliense

O presidente Jair Bolsonaro entrou num avião comercial que aguardava decolagem no aeroporto de Vitória e cumprimentou tripulantes e passageiros. Ao verem o chefe do Executivo, apoiadores do governo tiraram fotos e o chamaram de “mito”. Mas ele também foi hostilizado por críticos, com gritos de “fora Bolsonaro” e “genocida”. O mandatário rebateu: “Quem fala ‘fora Bolsonaro’ devia estar viajando de jegue, não de avião, é ou não é? Para ser solidário ao candidato deles”, disse, numa indireta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os vídeos foram postados em redes sociais. Ao desembarcar na cidade, Bolsonaro usava máscara, mas retirou o equipamento assim que avistou apoiadores no aeroporto. Sem a proteção, o chefe do Executivo cumprimentou simpatizantes com apertos de mão, deu abraços e tirou selfies, provocando aglomeração. No local, uma mulher opositora do governo segurava uma placa com a frase “500 mil mortos”. Ela foi hostilizada e teve o material rasgado por apoiadores do presidente.