Rodrigo Maia é expulso do DEM e chama ACM de "Torquemada Neto"

LC Luiz Calcagno IM Israel Medeiros

(crédito: Maryanna Oliveira/Camara dos Deputados)

O deputado federal Rodrigo Maia foi expulso de seu partido, o Democratas, após uma reunião realizada nesta segunda-feira (14). Segundo nota divulgada pela legenda, a medida foi tomada em razão de “cometimento de infração disciplinar” e o ex-presidente da Câmara teve amplo direito de defesa garantido. O processo foi relatado pela deputada Professora Dorinha (DEM-TO).

Maia já estava insatisfeito na legenda e chegou a pedir a desfiliação do partido ao TSE, alegando que sofria grave discriminação e que a legenda mudou de posicionamento político, aliando-se ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ele vinha trocando farpas com o presidente do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto desde a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, em fevereiro. Na reta final, o DEM decidiu manter-se neutro na disputa entre Baleia Rossi (MDB-SP) e Arthur Lira (PP-AL), frustrando os planos de Maia.

Ao Correio, Rodrigo Maia revelou que já esperava pela expulsão e chamou Neto de "Torquemada Neto", em referência ao inquisidor espanhol Tomás de Torquemada. "Infelizmente não esperava nada diferente do Torquemada Neto", afirmou. Já nas redes sociais, o deputado criticou a decisão e disse que sua expulsão é “lamentável”.

“O DEM decidiu me expulsar de seus quadros. O presidente Torquemada Neto, usando o seu poder para tentar calar as merecidas críticas à sua gestão, tomou essa decisão. É lamentável o caminho imposto pelo Torquemada para o partido”, pontuou.



“Não só por isso, mas também pela sua deslealdade e falta de caráter, pedi a minha desfiliação. O partido diminuiu. Virou moeda de troca junto ao governo Bolsonaro. Agora é virar a página e juntar forças para um projeto de desenvolvimento do Brasil e em prol dos brasileiros”, continuou.

Segundo o Código Eleitoral, na Câmara dos Deputados, onde os deputados são eleitos via voto proporcional, o mandato pertence ao partido. Desta forma, se Rodrigo Maia pedisse desfiliação ao partido sem apresentar justificativa ao TSE, perderia o mandato. Já que foi expulso, Maia poderá manter-se deputado e filiar-se a outra legenda.

Um destino provável pode ser o PSD, que atraiu, recentemente, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Para analistas, há uma tentativa do PSD de construir um forte elenco no Rio para disputar as eleições de 2021.

Comunicado na íntegra:

Em reunião realizada nesta segunda-feira (14), a Executiva Nacional do Democratas decidiu expulsar o deputado Rodrigo Maia (RJ) de seu quadro de filiados.

Após garantir o amplo direito de defesa ao parlamentar, os membros da Executiva apreciaram o voto da relatora, deputada Prof. Dorinha.

A comissão nacional, à unanimidade de votos, deliberou pelo cometimento de infração disciplinar, e consequente expulsão do deputado.

Executiva Nacional do Democratas