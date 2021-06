Bolsonaro sobre projeto de passaporte de vacina: "Se passar, eu veto"

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta terça-feira (15/6) que caso o projeto de lei que cria um passaporte de vacinação seja aprovado na Câmara, ele vetará. A medida passou no Senado na última quinta-feira (10) e visa criar o Certificado de Imunização e Segurança Sanitária (CSS), uma espécie de “passaporte da vacina”, permitindo que pessoas vacinadas ou que tiveram resultado negativo para covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas circulem em espaços públicos ou privados onde há restrição de acesso.

"O que acha do passaporte da covid? Uma onda aí, estourou nas redes sociais. Sem comentários. A vacina vai ser obrigatória no Brasil? Não tem cabimento. Alguns falam: 'Ah, que para viajar tem que ter cartão de vacinação'. Olha, cada país faz as suas regras", disse a apoiadores na saída do Palácio do Alvorada.



O chefe do Executivo ressaltou não acreditar que o projeto seja aprovado. "Se para ir para tal país, tem que ter tomado tal vacina, se não tomar, não entra. Não acredito que passe no Parlamento. Se passar, eu veto e aí o parlamento vai analisar o veto. Se derrubar, aí é lei", concluiu.