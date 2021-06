Soraya Thronicke questiona Campêlo: 'O senhor toma um floral? Ou é frieza?'

AM Ana Mendonça*

(crédito: Senado Federal/Reprodução )

A senadora governista Soraya Thronicke (PSL-AM) questionou a “frieza” do ex-secretário de saúde do Amazonas Marcellus Campêlo na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid.

"Você foi o deponente mais calmo que esteve aqui. Não sei se o senhor toma um 'floralzinho', ou alguma coisa. Ou se é frieza. Eu não consigo ficar fria ou calma diante dessa situação", afirmou a senadora.



Em seguida, ela descreveu a situação do Mato Grosso, que atualmente vive algo similar ao que aconteceu no Amazonas, no início do ano.

Soraya Thronicke faz parte da ala bolsonarista da comissão que defende investigar os repasses do governo para os estados.

De acordo com o discurso governista, as mortes por covid-19 são responsabilidade de prefeitos e governadores pela má gestão.



O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), que é investigado pela PF por desvios de recursos, estava programado para ser ouvido pela CPI na última quinta-feira (10/6), mas recebeu autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para que não comparecesse à reunião.

O argumento da defesa do gestor é de que a convocação de um governador seria inconstitucional e violaria o princípio da separação de poderes.

A CPI da Covid apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. A comissão foi instalada em 27 de abril deste ano.

Entenda

Ex-secretário de Saúde do estado do Amazonas Marcellus Campêlo depõe nesta terça-feira (15/6) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, instalada pelo Senado.

Ele está sendo questionado pelos senadores sobre o colapso no sistema de saúde ocorrido no estado no início de 2021, com falta de leitos e de cilíndros de oxigênio nos hospitais que recebiam pacientes com covid-19.

Além disso, o ex-secretário também está sendo indagado sobre as suspeitas de desvio de dinheiro do combate à pandemia, a partir de suposta organização criminosa no Amazonas, apurada pela Polícia Federal. Campêlo pediu exoneração do cargo na pasta estudal, no dia 7 de junho, após o início das investigações.

Os requerimentos que pediram a convocação de Marcellus Campêlo foram apresentados pelos senadores Marcos Rogério (DEM-RO) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE).