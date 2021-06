Sem máscara, deputados do PSL se reúnem com Bolsonaro para definir filiação

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro promoveu uma reunião, no final da tarde desta quarta-feira (16/06), no Palácio da Alvorada, com o intuito de debater sua ida para o Patriota. Ele quer ouvir a opinião da base aliada antes de definir por qual legenda disputará a reeleição em 2022. Em um vídeo postado nas redes sociais pela deputada federal Caroline de Toni (PSL-SC), presente no encontro, chamam a atenção ao menos 25 parlamentares reunidos em torno de uma mesa, sem uso de máscara facial e medidas de distanciamento.

No começo do mês, Bolsonaro ressaltou que está "quase certa" sua ida para o Patriota. O chefe do Executivo já afirmou que ao menos 30 deputados que estão atualmente filiados ao seu antigo partido pretendem segui-lo para a legenda que escolher. No entanto, o partido para o qual pretende ir está dividido e enfrenta mais um obstáculo.

A ala representada pelo vice-presidente do partido, Ovasco Resende defende que as duas últimas convenções realizadas não tiveram quórum qualificado para deliberação e decisões. Ele convocou uma nova convenção do partido para o próximo dia 24 com o objetivo de corrigir as eventuais irregularidades cometidas. Essa será a terceira reunião da sigla em meio a discordâncias sobre como foi feito o convite, mudanças estatutárias e reclamação da falta de diálogo com outros membros.

O senador Flávio Bolsonaro, que já desembarcou na sigla, relatou que o pai deveria se reunir nesta semana com a bancada do partido para "colher sentimentos" e tomar a decisão final. Entre os parlamentares convidados estão ainda a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), Carla Zambelli (PSL-SP), Hélio Lopes (PSL-RJ), Daniel Freitas (PSL-SC), Major Vitor Hugo (PSL-GO), Soraya Manato (PSL-ES), Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP) e Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ).



