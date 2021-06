CPI pretende abrir a caixa da covid-19

LC Luiz Calcagno IM Israel Medeiros

(crédito: Pedro França/Agência Senado)

A CPI da Covid vai retirar, ainda nesta semana, o sigilo de um terço dos documentos recebidos pela comissão. O colegiado tem 1,5 terabytes de arquivos do governo federal e de empresas, resultantes de pedidos diversos de informação. Parte do material, porém, foi mal classificada ou colocada sob segredo sem justificativa. De acordo com senadores, existem casos de documentos que estão abertos no Portal da Transparência, mas foram enviados aos parlamentares com solicitação de sigilo. Durante a sessão de ontem, governistas questionaram a mudança de status dos conteúdos.

Segundo o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), no pacote de documentos existem informações que não necessitam da classificação de sigilosos. Ele citou como exemplo uma mensagem do embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Foster, comemorando a doação de 2 milhões de comprimidos de cloroquina para o país. “Habemus cloroquina” (temos cloroquina), escreveu o diplomata. O medicamento é recomendado pelo presidente Jair Bolsonaro e por outros negacionistas no governo para o tratamento da covid-19, embora não tenha eficácia comprovada contra a doença.

Para Aziz, esse não é o tipo de mensagem que um embaixador deveria enviar durante uma pandemia e lembrou do número de mortos pelo novo coronavírus (até ontem, 493.693). Ele foi severo com Foster. “Se isso for sigiloso, eu não sei. Se um embaixador escreve isso dessa forma, não dá para levar a sério. Eu não acreditei que fosse verdade o palavreado do embaixador”, reprovou. “E a Comissão de Relações Exteriores tem de tomar providência em relação a esse tipo de linguajar. Vamos chegar até o fim da semana com 500 mil mortos. Cidades inteiras se foram. (…) Não estamos vivendo um filme. É a realidade.”

O senador governista Marcos Rogério (DEM-RO) sugeriu ao colegiado que pedisse aos próprios órgãos e empresas a reclassificação dos documentos. Também apoiador do Planalto, Ciro Nogueira (PP-PI) fez coro. “Existe uma preocupação que está bem expressa no Conselho de Ética. Não podemos revelar documentos sigilosos em poder da CPI”, argumentou. “Não vejo disputa política na situação, mas tem de ter cuidado. Com um grupo avaliando, pode chegar a um bom termo, sem que no futuro seja levantado que a CPI cometeu algum crime.”

O presidente da comissão refutou a ideia. “Há até documentos que estão no Portal da Transparência, e o governador mandou para cá como sigiloso, uma forma de tentar obstruir a investigação”, rebateu Aziz. “Vamos ter os cuidados. Queremos manter a CPI na investigação concreta. Vamos reclassificar o que não entendemos como sigiloso. Agora, mandar de volta para eles dizerem, vamos terminar a CPI e não teremos uma resposta”, acrescentou.

O vice-presidente do colegiado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), destacou que o assunto já foi deliberado. “Há duas semanas, esta comissão apreciou requerimento do senador Renan Calheiros (MDB-AL). O que ocorreu a partir daí foi um trabalho exaustivo da consultoria da Casa com a secretaria da comissão para ver, dos documentos, quais podem ser desclassificados”, disse. “O que faz a classificação de sigilo é a lei, mas vieram documentos de empresas privadas. Empresa privada fazendo classificação de sigilo ofende a legislação.”



Empresários terão dados investigados

A CPI da Covid aprovou, ontem, a quebra de sigilo de empresários que lucraram com a venda de medicamentos do chamado “kit covid”, além de Carlos Wizard, apontado como integrante de um gabinete paralelo de assessoramento ao presidente Jair Bolsonaro na pandemia. Remédios como hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina e ivermectina têm uso incentivado pelo chefe do Planalto, mesmo sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus. A intenção dos senadores é saber se há alguma relação dos empresários com integrantes do governo.

Ao todo, foram aprovados quatro requerimentos apresentados pelos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE) para quebrar o sigilo fiscal, bancário, telemático e telefônico dos empresários José Alves Filho, da Vitamedic Indústria Farmacêutica; Francisco Emerson Maximiano, da Precisa Medicamentos; Renato Spallicci, presidente da Apsen Farmacêutica; e Renata Farias Spallicci, diretora da empresa entre janeiro de 2020 e maio de 2021.

O documento que pede a quebra de sigilo da Vitamedic e da Precisa aponta que a CPI quer “entender adequadamente” a relação com Bolsonaro e o Ministério da Saúde, “sobretudo no tocante ao aparente patrocínio administrativo de interesses não republicanos”. Já em relação à Apsen, os senadores buscam apurar os contatos entre o Ministério das Relações Exteriores e empresas indianas para desembaraçar pedidos de importação de hidroxicloroquina.

E-mails da diplomacia brasileira em posse da CPI — obtidos pela agência Fiquem Sabendo, especializada em Lei de Acesso à Informação — mostram que o governo Bolsonaro atuou de forma ágil para liberar as importações da Apsen e de outras farmacêuticas (EMS, Purifarma e NC Farma). O esforço pela cloroquina se contrapõe à postura do Executivo em relação às vacinas. No caso da Pfizer, o governo demorou mais de dois meses para responder aos contatos.

Receita

Ao pedir as quebras de sigilos, Randolfe Rodrigues citou dados do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma) que apontaram um salto na receita de empresas brasileiras com cloroquina e hidroxicloroquina, remédios usados contra malária e lúpus. Os dados mostram que o valor arrecadado em 2020 com os medicamentos foi de R$ 91,6 milhões ante R$ 55 milhões no ano anterior. A venda da ivermectina subiu de R$ 44,4 milhões em 2019 para R$ 409 milhões em 2020 — alta de 821%.

A Vitamedic é uma das principais produtoras de ivermectina do país. O medicamento é usado para tratar vermes ou parasitas, mas seu uso contra covid-19 passou a ser incentivado por Bolsonaro. Já a Precisa intermediou a negociação entre o governo brasileiro e a empresa Bharat Biotech para a compra da vacina indiana Covaxin.



Witzel usa oitiva para contra-atacar

crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

O governador cassado do Rio de Janeiro Wilson Witzel aproveitou a CPI da Covid para acusar o governo federal de atacar gestores estaduais que atuaram no combate à crise sanitária. Ele afirmou que houve uma ação coordenada do Executivo e de deputados bolsonaristas federais e estaduais para prejudicar as ações de mandatários locais.

“Construiu-se uma narrativa para responsabilizar os governadores em razão do isolamento social, pelo declínio da economia, que ocorreu pela falta de planejamento no combate à pandemia”, enfatizou. “O governo não teve a liderança para aprovar o auxílio emergencial e aos estados. Você percebe que foi uma construção de ações negacionistas, de omissões, para colocar a população contra governadores e provocar algum tipo de movimento social, de situação que pudesse levar a um estado policialesco”, acusou.

De acordo com Witzel, o presidente Jair Bolsonaro deveria ser julgado numa Corte internacional. “O presidente deixou os governadores à mercê da desgraça que viria. O único responsável pelos 450 mil mortos que estão aí tem nome, endereço e tem que ser responsabilizado, aqui, no Tribunal Penal Internacional, pelos fatos que praticou”, afirmou.

Witzel também disse que as investigações no Rio de Janeiro pararam assim que ele teve o mandato cassado. “Por trás do meu impeachment estão os que se aliaram ao discurso de perseguição aos governadores. Eu só fui o primeiro. Outros foram atingidos por investigações superficiais e rasas. Não podemos permitir isso. O Senado tem que acabar com essa farsa de perseguição aos governadores”, pediu.

As declarações de Witzel foram interrompidas diversas vezes pelo senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ). Diante de ironias do filho do presidente da República, o ex-gestor disparou: “Se o senhor fosse mais educado e menos mimado, teria respeito”.

O político carioca acabou deixando a CPI de forma intempestiva, após o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) interrogá-lo sobre a compra de respiradores. O parlamentar ainda falava quando foi interrompido pelo presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM). “Senador Girão, o depoente vai se retirar”, disse, justificando que Witzel tinha uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal (STF) que lhe garantia o direito de não comparecer à sessão ou de ficar em silêncio. O ex-gestor o colegiado com a promessa de voltar numa sessão secreta para falar dos processos que sofre e sobre a milícia carioca.

Flávio Bolsonaro criticou a sessão. “A CPI está sendo uma derrota para o Brasil. Não busca a verdade. Tem um complô de senadores para usar isso como palanque político e, hoje, a prova foi o governador do Rio vir fazer essa palhaçada, falar um monte de mentira, de besteira”, disparou. (LC e IM)



Nova denúncia

Wilson Witzel perdeu o mandato de governador do Rio de Janeiro porque foi condenado por crime de responsabilidade na gestão de contratos da Saúde na pandemia. Ontem, o ex-gestor sofreu novo revés. A juíza Caroline Figueiredo, da 7ª Vara Federal Criminal do estado, aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra ele e outras 11 pessoas acusadas de corrupção em contratados firmados na área da Saúde. Eles vão responder por organização criminosa.