FHC, 90 anos: dialogar é preciso

Ao completar 90 anos em plena atividade, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez uma advertência contra a polarização que deve marcar as eleições de 2022 e o clima de enfrentamento e intolerância: é preciso conversar, sobretudo com quem pensa de forma diferente. Ele deu a entender que somente o diálogo será capaz de se contrapôr ao acirramento que vem sendo promovido pelo presidente Jair Bolsonaro.

“Converso com Lula há 20 anos ou mais, desde que ele era líder sindical”, disse, referindo-se ao recente encontro que teve com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nome que, segundo as pesquisas de opinião, é capaz de impedir a reeleição de Bolsonaro. E acrescentou:

“Mas não é só com o Lula, não. Converso porque eu acho importante conversar. Não me limito porque alguém critica ou se vai ser interpretado de determinada maneira. Fui por muitos anos um parlamentar. Pensa que no parlamento os adversários não falam? Falam. Têm que conversar para saber onde o outro está”, ensinou.

Para festejar as nove décadas de idade e o lançamento de mais um livro — Um intelectual na política, lançado recentemente —, o PSDB promoveu uma live com o ex-presidente, na qual apresentaram três momentos importantes da trajetória de FHC: a militância política, o Plano Real e a passagem pela Presidência da República.

Segundo Fernando Henrique, o momento atual é de trabalhar incessantemente para defender a democracia. “Vivi fora da democracia, e na democracia é muito melhor para você ter possibilidade de lutar, não ter medo. Acho que nós estamos vivendo uma posição na qual há muita coisa nova acontecendo no mundo, há muita disposição jovem que tem que ser aproveitada”, destacou.

O também ex-presidente Michel Temer fez questão de exaltar a trajetória de FHC. “Queria destacar o seu espírito de liderança. Quem lidera inspira, aponta caminhos, quem lhe dá escuta. O senhor aprendeu a ouvir as pessoas. E assim aprendeu também a guiá-las”, observou.

O governador de São Paulo, João Doria, se manifestou pelo Twitter. “São 90 anos de história, ensinamentos e defesa da democracia e da igualdade”. O também governador Eduardo Leite (RS) participou da live e destacou a coragem do ex-presidente. “Não podia deixar de passar aqui para apresentar toda a admiração que tenho, motivando as pessoas que querem fazer a política bem-feita”, disse.

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes — que foi indicado pelo ex-presidente para a Corte —, pontuou algumas características de FHC. “A vida política se faz de renúncias pessoais, de diálogos permanentes, de incondicional tolerância e respeito pelos outros”, publicou, numa rede social.

Já o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta também utilizou as redes para homenagear FHC. “Parabéns por sua história e pela certeza de sua futura colaboração para reconstruir e pacificar o país”, escreveu.

A vitória sobre a inflação galopante com a implantação do Plano Real foi destacada pelo presidente do MDB, deputado Baleia Rossi (SP). “Salvou o País da inflação, o que trouxe mais renda e esperança para os brasileiros”, lembrou o parlamentar. (Colaboraram Gabriela Chabalgoity e João Vitor Tavarez, estagiários sob a supervisão de Fabio Grecchi)

