Brasília-DF

DR Denise Rothenburg

(crédito: Hector Guerrero/AFP - 1/12/16)

“A articulação do governo não está funcionando”

Até o momento, os deputados da base não receberam qualquer contato dos articuladores políticos do governo para garantir a votação da MP da Eletrobras nesta segunda-feira. O deputado Hildo Rocha (MDB-MA), da ala independente do partido, conversa com colegas de várias agremiações e conta que não há uma grande mobilização para votação do texto. “A articulação não está funcionando. E se houvesse interesse real em aprovar o que saiu do Senado, já estariam procurando todo mundo. Quando o tema é importante, não tem que ter fim de semana. Sem articulação, o texto sai capenga e depois ninguém sabe por quê”, diz ele.

Rocha é a favor do texto original, de capitalização da companhia. E não da proposta repleta de penduricalhos aprovada esta semana no Senado e que voltou à Câmara. “Do jeito que está no relatório, é uma aposta em termelétricas, ou seja, energia poluente e sem economia para o consumidor”, afirma.

***

Em tempo: a sorte do governo é que as sessões da Casa ainda não são presenciais. Se fossem, a votação amanhã estaria perdida e restaria apenas terça-feira para tentar emplacar um resultado. Ainda assim, não está descartado um movimento do baixo clero para mostrar ao Planalto que é preciso atender toda a base com a liberação de emendas e não apenas os agraciados com as emendas do relator-geral, as RP-9, que criaram muita polêmica até aqui e, a contar pelas investigações abertas, vão continuar criando.

Esqueçam uma terceira via…

Em conversas mais reservadas, os políticos têm dito que as dificuldades para uma terceira via unindo diversos partidos são cada vez maiores. Se sair, será um verdadeiro milagre.



… serão várias

Ciro Gomes já se comporta como candidato, com direito a programas de tevê muito bem dirigidos na internet. O PSD de Gilberto Kassab terá candidato próprio. Com a saída de Luciano Huck da pré-campanha, o ex-ministro e ex-juiz Sergio Moro voltou a conversar com o Podemos. Os tucanos têm prévias marcadas para lançar um candidato. O DEM ensaia Luiz Henrique Mandetta. E nessa seara, ninguém quer ser vice.



Objetivo comum

Nos polos da pré-campanha, o presidente Jair Bolsonaro e o PT de Lula jogam na mesma direção. Querem minar o surgimento de opções fortes nos seus respectivos campos e apostam na polarização.



Portos, a próxima fronteira

Depois de aprovar a medida provisória da Eletrobras na semana que vem, o governo vai investir na concessão da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa). Será a primeira em que todo o porto será concedido.



Área promissora

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) calcula uma receita de R$ 1,2 bilhão com essa concessão da Codesa até o fim de 2021. Se somados os arrendamentos de terminais em outros portos, a previsão de recursos sobe para quase R$ 4 bilhões.



Curtidas

Relator do ano eleitoral/ Como parte do acordo que levou o PSD a apoiar a eleição de Arthur Lira (PP-AL) para presidir a Câmara, o deputado Hugo Leal (PSD-RJ) assumirá a relatoria do Orçamento de 2022.

Dois coelhos/ O PSD tem hoje o prefeito do Rio, Eduardo Paes (foto), o de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, pré-candidato ao governo estadual. Por isso, antes mesmo de o relator do Orçamento ser anunciado oficialmente, já tem muita gente no aquecimento para acompanhar de perto os movimentos de Hugo Leal, de forma a prevenir privilégios aos seus colegas de partido.

Nobel da Paz.../ Ex-presidente da Novacap, o empresário José Eustáquio Oliveira busca até hoje a medalha do prêmio Nobel da Paz, recebido em 1988, por ter tomado parte do Batalhão de Suez. O prêmio foi conferido à força de emergência da ONU no Canal de Suez, entre 1956 e 1967.

...com mérito e sem medalha/ “De dois mil, apenas 49 foram buscar a medalha. Muitos nem sabem que têm esse direito”, conta Eustáquio, que, na época, era cabo e ficou na missão até o fim de abril de 1967. Hoje tenta localizar os demais que serviram no Batalhão de Suez para obter a honraria.

E as manifestações, hein?/ Com 500 mil mortes no país, as aglomerações aos poucos deixam de ser exclusividade do presidente da República, com a diferença de que se vê mais pessoas usando máscara nos atos de protestos contra o governo. Porém, dadas as condições da pandemia, é cedo para se ter uma ideia de quem tem maior capacidade de aglutinação.