Governadores e prefeitos inovam para estimular população a se vacinar

*B *Gabriela Bernardes *Gabriela Chabalgoity

(crédito: Fábio Rodrigues Pozzembom/Agência Brasil - 28/6/17)

Com o aproximar das eleições de 2022, a disputa entre políticos para somar pontos com os eleitores ganhou um grande palco: a vacinação contra a covid-19. Nos últimos dias, diversos estados e municípios anunciaram a antecipação dos cronogramas de vacinação. E nessa disputa de quem aplica mais doses, governadores e prefeitos de todo o país estão inovando ao incentivar a população a se vacinar.

Um dos empecilhos do projeto vacinal no Brasil é a falta de comparecimento dos brasileiros para receberem a segunda dose do imunizante contra o novo coronavírus. Dados do Ministério da Saúde mostram que, até 9 de junho, cerca de 4,4 milhões de pessoas que receberam a primeira dose não procuraram os postos de vacinação para receber o reforço do imunizante.

No Maranhão, o governador Flávio Dino anunciou que sorteará até R$ 10 mil em prêmios na próxima semana para quem completar o esquema vacinal. A premiação será na forma de cartões para compra de alimentos que variam de R$ 1 mil a R$ 10 mil. O governador já havia chamado a atenção após oferecer recompensas inusitadas, como mingau de milho para os vacinados que participavam dos chamados “arraiás da imunização”.

“Novo arraial da vacinação. No Pátio Norte é só chegar e vacinar. Ainda ouve as músicas das nossas festas juninas e ganha mingau de milho”, escreveu Dino, no Twitter.

Esse tipo de campanha segue a linha do que já havia sido feito nos Estados Unidos, onde estados oferecem donuts, cerveja e até cigarros de maconha para quem se imunizar. No estado de Maryland, por exemplo, foi prometido US$ 100 aos funcionários públicos estaduais que se vacinarem.

A infectologista Ana Helena Germoglio concorda que o Maranhão está fazendo algo semelhante ao que os EUA realizaram, como oferecer recompensas às pessoas que vão se vacinar. “O incentivo à vacinação, seja covid ou qualquer outra vacina, é sempre bem-vindo e necessário. Apesar de ser um ato já sabidamente eficaz, algumas pessoas ainda tardam em buscar a vacina”, afirmou.

Além disso, ela complementa que as campanhas são essenciais. “O investimento em campanhas de vacinação é necessário, ampla divulgação, comunicação com a comunidade, para que, inicialmente, se obtenha a busca voluntária. Caso isso não surta efeito, outras estratégias devem ser lançadas, mas sem que se perca o foco na orientação de que vacinas são necessárias, seguras e eficazes”, concluiu.

* Estagiárias sob supervisão de Carlos Alexandre de Souza