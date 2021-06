Presidentes do Senado e da Câmara lamentam 500 mil mortes por covid-19

FF Fernanda Fernandes

(crédito: Pedro França/Agência Senado)

Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), utilizaram as contas no Twitter para lamentar a marca de 500 mil mortes por covid-19, alcançada neste sábado (19/6), e amplamente repercutida pela mídia nacional durante todo o dia.

No início da noite, por volta das 19h, Pacheco lamentou as perdas das famílias e "chamou" os brasileiros a manterem o "foco". "Meus sinceros sentimentos às 500 mil famílias brasileiras que perderam alguém para a Covid-19. Uma enorme tristeza nacional. Vamos manter o foco na prevenção e na vacina para todos", disse o presidente do Congresso.

Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é da base do governo Bolsonaro, se manifestou às 21h20, reforçando a importância de cada vida perdida.



Hoje tivemos meio milhão de mortes causadas pela pandemia da Covid-19.

Hoje é dia de dor. Mas todos os dias têm sido. Desde o início. Cada vida que se vai é uma dor. Amanhã também será um dia de dor. — Arthur Lira (@ArthurLira_) June 20, 2021

Enquanto todos não estiverem vacinados, com a pandemia sob controle, teremos dias de dor. — Arthur Lira (@ArthurLira_) June 20, 2021

Durante o início da tarde deste sábado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já tinha registrado suas considerações, também pelo Twitter. O ministro, além de demonstrar pesar, reforçou que vem trabalhando em prol da campanha de vacinação, "incansavelmente".

500 mil vidas perdidas pela pandemia que afeta o nosso Brasil e todo o mundo.Trabalho incansavelmente para vacinar todos os brasileiros no menor tempo possível e mudar esse cenário que nos assola há mais de um ano. — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) June 19, 2021

Apesar de estar ativo no Twitter tratando outras pautas, o presidente Jair Bolsonaro, até as 22h deste sábado, ainda não havia se manifestado sobre a marca de 500 mil mortes por covid-19.