Processo contra dois senadores

Em carta aberta divulgada ontem, a médica Nise Yamaguchi disse que decidiu entrar com ação por danos morais contra os senadores Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid, e Otto Alencar (PSD-BA) para “restaurar a integridade” dela e dos colegas de profissão. Ela afirma ter sido vítima de misoginia e humilhação no depoimento prestado na comissão parlamentar no início do mês e cobra indenização de R$ 160 mil de cada um — que, segundo o processo, será integralmente doado.

“Médica há mais de quatro décadas, nunca imaginei passar por situação parecida. É triste perceber que, na Casa do Povo Brasileiro, mesmo após décadas de evolução, ainda se perpetuem comportamentos misóginos”, diz o texto.

Na carta, a médica reclama do tratamento dispensado a ela no interrogatório e afirma que os senadores agiram movidos por “interesses políticos”. “Por diversas vezes, tive minhas falas e raciocínios interrompidos. Ignoraram meus argumentos e atribuíram a mim palavras que não pronunciei. Não foi por falta de conhecimento que deixei de reagir, mas, sim, por educação”, afirma.

A oncologista diz, ainda, que passou a ser vítima de ataques nas redes sociais na esteira do depoimento. “A partir daquele momento, passei a ser extremamente vilipendiada nas redes sociais com agressões em tons ameaçadores, o que é muito preocupante para um estado democrático”, escreveu.

Defensora da prescrição de cloroquina para pacientes com covid-19, tratamento comprovadamente ineficaz contra a doença, a médica foi colocada na lista de investigados divulgada na sexta-feira pela CPI.

Durante o depoimento na CPI, foi questionada sobre a existência do chamado “gabinete paralelo”, que teria aconselhado o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a gestão da pandemia, na contramão das orientações do Ministério da Saúde, e sobre o decreto presidencial para mudar a bula da cloroquina. Médico de formação, Otto Alencar confrontou Nise sobre conhecimentos técnicos a respeito de doenças virais. Insatisfeito com as respostas, interrompeu a oncologista: “A senhora não sabe, infelizmente a senhora não sabe nada de infectologia, nem estudou,p doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial”, disse.

Além de indenização, ela pede, na ação, que a Procuradoria-Geral da República (PGR) seja comunicada para analisar se os parlamentares cometeram o crime de abuso de autoridade. Em nota, Alencar disse que “a Constituição Federal, em seu artigo 53, garante a senadores e deputados o direito a manifestações, opiniões e votos no exercício de suas funções”. Já o senador Omar Aziz não se pronunciou até o fechamento desta edição.