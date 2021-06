Luciano Huck critica Bolsonaro após o presidente mandar repórter 'calar a boca'

AM Ana Mendonça* - Estado de Minas

O apresentador Luciano Huck usou as redes sociais nesta segunda-feira (21/6) para comentar as falas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que mandou uma repórter da TV Vanguarda, afiliada da TV Globo, calar a boca ao ser questionado sobre a utilização de máscaras em Guaratinguetá, São Paulo.



“Toda a minha solidariedade à repórter Laurene Santos. A jornalista foi atacada ao fazer perguntas pertinentes. Rodeado de bajuladores, o presidente se sentiu à vontade para humilhar uma mulher que apenas cumpria seu dever profissional de informar. Covardia total”, escreveu o apresentador.



Luciano chegou a ser cotado para disputar as eleições presidenciais de 2022 contra Bolsonaro. Nos bastidores da política, o apresentador era apontado como “terceira via", pondo em vista um suposto embate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o chefe do Executivo federal.



Huck chegou a fazer diversas reuniões e sinalizou que iria se filiar ao Cidadania. O apresentador foi fotografado ao lado do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do ex-juiz Sérgio Moro e do ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ).



O apresentador é crítico de Jair Bolsonaro devido a postura do presidente durante a pandemia de COVID-19. Ele usa as redes para falar sobre o assunto. No Twitter, Huck tem mais de 13 milhões de seguidores.



