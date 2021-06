Filha de guru bolsonarista, Heloisa de Carvalho filia-se ao PT

Heloisa de Carvalho, filha do escritor e guru dos bolsonaristas Olavo de Carvalho, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores (PT). A informação foi divulgada, nesta segunda-feira (21/5), nas redes sociais.

Em uma publicação no Twitter, a professora comemorou o recebimento da primeira dose da vacina contra a covid-19 e anunciou a filiação: “Hoje virei tudo o q os bolsolavetes odeiam: uma jacaroa petista. #VivaoSus #ForaBolsonaroGenocida”.

Membros do partido, como o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) e o ativista William De Lucca, comemoraram a novidade:



A minha querida amiga @Carvalho_A_Helo, filha do guru terraplanista do bolsonarismo, filiou-se ao @ptbrasil! Seja bem vinda, querida, sempre estivemos nas mesmas trincheiras, nas mesmas lutas e agora estamos no mesmo partido para as próximas batalhas! pic.twitter.com/Dubp8pIfC3