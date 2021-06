AO VIVO: CPI da Covid ouve o deputado federal Osmar Terra

CB Correio Braziliense

(crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) depõe nesta terça-feira (22) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, no Senado. O parlamentar é apontado como organizador do suposto “gabinete paralelo”, que teria aconselhado o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no combate à pandemia às margens do Ministério da Saúde — e que, entre outras coisas, teria o orientado a adotar como política pública o uso de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a covid-19.

Assista ao vivo: