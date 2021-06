Planalto determina à PF que investigue Luís Miranda e o irmão servidor

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Evaristo Sá/AFP)

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o governo federal determinou a abertura, pela Polícia Federal, de uma investigação das declarações do deputado Luis Miranda (DEM/DF), que denunciou um esquema de fraudes no Ministério da Saúde e em outros setores do governo para a compra da vacina Covaxin contra a covid-19.



“O presidente da República determinou ao ministro-chefe da Casa Civil que a Polícia Federal abra uma investigação sobre as declarações do deputado Luís Miranda e sobre as atividades do seu irmão, servidor público do Ministério da Saúde”, disse Onyx, em coletiva realizada pelo governo federal para negar as acusações feitas em relação a compra do imunizante indiano.



O ministro ainda afirmou que irá solicitar um procedimento administrativo disciplinar junto à Controladoria-Geral da União (CGU) para investigar a conduta do servidor do Ministério da Saúde, Luis Ricardo Miranda, que disse em depoimento à Procuradoria da República do Distrito Federal que havia “pressões anormais” em relação à Covaxin por parte da alta cúpula da pasta. “O servidor será investigado por prevaricação”, disse.



Onyx afirma que não houve irregularidades na negociação pela Covaxin. "Não existe nenhuma irregularidade, existe o trabalho correto que foi feito pelo ministro Pazuello". Além disso, ele ressaltou que, apesar do contrato ter sido firmado, ainda não houve pagamento pela vacina. “Nenhum centavo saiu dos cofres do Ministério da Saúde”, disse.



O ministro da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil ainda se dirigiu ao deputado Luis Miranda e disse que o parlamentar vai pagar pelas declarações feitas mais cedo. “Deputado Luis Miranda, Deus tá vendo. O senhor não vai se entender só com Deus não, vai se entender com a gente. o senhor vai explicar e pagar pela má fé”, completou.