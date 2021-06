Pai de Eduardo Paes morre aos 78 anos por complicações da covid-19

AE Agência Estado

(crédito: Divulgação)

O advogado Valmar Souza Paes, pai do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), morreu na tarde desta sexta-feira, 25, aos 78 anos, vítima de complicações da covid-19. Ele estava internado desde abril em um hospital particular de Copacabana (zona sul do Rio).

A prefeitura emitiu uma nota oficial confirmando a morte. O pai do prefeito era baiano e estava casado havia 54 anos com Consuelo, que tem 76 anos. O casal tem três filhos e cinco netos.

Valmar havia sido vacinado contra a covid-19 em 5 de março. A mãe do prefeito, Consuelo, também foi imunizada, em 10 de março, e em abril contraiu a doença, mas se recuperou. Paes contraiu covid-19 duas vezes, em maio de 2020 e em abril deste ano, e também está recuperado.

Até esta sexta-feira, 28.337 moradores do município do Rio morreram de covid-19, e 363.968 contraíram a doença. Os dados são da secretaria estadual de Saúde.