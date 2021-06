Luís Miranda diz que irmão foi bloqueado em sistema do Ministério da Saúde após depor

CB Correio Braziliense

O deputado federal Luís Miranda (DEM/DF) afirmou, neste domingo (27/6), que o irmão, o servidor do Ministério da Saúde Luís Ricardo Miranda, foi bloqueado do sistema da pasta depois que depôs à CPI da Covid. Pelas redes sociais, o parlamentar afirmou que o irmão está sendo vítima de perseguição. "Vale ressaltar que ele é funcionário de carreira! Isso é ilegal, perseguição e só comprova que eles tem muito para esconder", disse.

Aos defensores de bandidos, meu irmão acaba de descobrir que bloquearam ele do sistema do @minsaude , vale ressaltar que ele é funcionário de carreira! Isso é ilegal, perseguição e só comprova que eles tem muito para esconder...

Luis Ricardo é chefe de importação do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde. Ele e o irmão, foram escutados pela CPI da Covid, no Senado, na sexta-feira (25/6). No depoimento, Luís Ricardo disse que sofreu pressão para liberação da vacina indiana Covaxin e que muitos dados no contrato apontavam irregularidades.

O parlamentar já tinha dito, no sábado, que os dois têm recebido ameças de simpatizantes do governo e que seguem "sem proteção nenhuma". Também no sábado, Luís Miranda ensinou que tem provas de que levou ao conhecimento do presidente Jair Bolsonaro as possíveis irregularidades.

Até a última atualização desta matéria, o Ministério da Saúde ainda não tinha respondido.