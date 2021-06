R$ 800 mi para venda às clínicas privadas

AL Ana Luiza Vinhote - Especial para o Correio Braziliense» BRUNA LIMA » LUIS CALCAGNO » SARAH TEÓFILO

Alvo da CPI da Covid, a Precisa Medicamentos, representante do laboratório indiano Bharat Biotech no Brasil, chegou a fechar contrato com a Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVAC) para a venda de cinco milhões de doses da Covaxin, no valor de US$ 32,71 a US$ 40,78. A negociação renderia de R$ 807,9 milhões a R$ 1 bilhão (com cálculo atual do dólar, a R$ 4,94).



A Precisa está na mira da CPI porque intermediou o contrato entre o governo brasileiro e a Bharat para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin a R$ 1,6 bilhão. O documento foi assinado em 25 de fevereiro, quando ainda não havia aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a vacina fazer testes fase 3 no Brasil — agora, o Ministério da Saúde anunciou a suspensão do contrato.

Telegrama da Embaixada do Brasil na Índia, divulgado pelo Correio, registrou encontro ocorrido em 6 de janeiro entre o embaixador André Aranha, representantes do setor de clínicas privadas, incluindo a ABCVAC, e o sócio da Precisa, Francisco Maximiano, que vai depor na CPI amanhã.



Apesar de a informação constar no telegrama, o presidente da ABCVAC, Geraldo Barbosa, negou ter participado ou enviado emissários para a reunião. “Eu não conheço, nunca fizemos solicitação, não estivemos em (Nova) Délhi, não tivemos nenhum contato com ele. Não é da nossa responsabilidade isso”, afirmou, em entrevista ao Correio (leia abaixo). “Todos os contatos que a gente teve foi com a embaixada da Índia para conseguir os vistos. Não houve pleito junto à Precisa. Essa informação não corresponde com a verdade em nenhum momento.”



Além da falta de aval da Anvisa, a compra de imunizantes por clínicas privadas ainda enfrenta restrições da legislação brasileira. Em março deste ano, o Congresso aprovou uma lei prevendo que doses de vacina contra covid-19 adquiridas pela iniciativa privada devem ser repassadas integralmente para a rede pública, para serem incluídas no Plano Nacional de Imunização (PNI), enquanto estiver ocorrendo a vacinação dos grupos prioritários.



Sobre a visita da Precisa à embaixada em 6 de janeiro, o Itamaraty voltou a dizer, em nota enviada ao Correio, na segunda-feira, que o embaixador André Aranha recebeu “empresários do setor clínico brasileiro que informaram integrar missão empresarial da ABCVAC à Índia para tratar com a companhia indiana Bharat Biotech da importação para o Brasil de vacinas contra a covid-19”. A reportagem procurou a Precisa, mas não obteve retorno. Leia os principais trechos da entrevista com Geraldo Barbosa.