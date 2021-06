Carlos Wizard decide ficar em silêncio na CPI da Covid

CB Correio Braziliense

(crédito: Agência Senado)

"Senhor relator, me reservo ao direito de permanecer em silêncio". Essa foi a frase repetida diversas vezes pelo empresário Carlos Wizard diante das perguntas do relator Renan Calheiros na CPI da Covid nesta quarta-feira (30/6).

O empresário bolsonarista fez um discurso religioso de cerca de 20 minutos no qual justificou sua fuga da demissão e disse “desconhecer” e não ter relação com o gabinete paralelo. “Eu afirmo aos senhores com toda a veemência que jamais tomei conhecimento de qualquer governo paralelo e se porventura esse suposto governo, ou melhor, gabinete paralelo existiu, eu jamais tomei conhecimento”, disse.

“Jamais fui convidado, abordado, convocado para participar de qualquer gabinete paralelo”, prosseguiu. pós o fim do pronunciamento, ele finalizou: "Feitos esses esclarecimentos, por orientação dos meus advogados e em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal vou permanecer em silêncio. Muitíssimo obrigado”.

No último dia 16, Luís Roberto Barroso, ministro da Corte, permitiu que o bilionário se calasse na oitiva, mas determinou que ele teria que participar da sessão.



