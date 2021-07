CPI antecipa depoimento de Dominguetti para esta quinta-feira

IM Israel Medeiros

(crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O presidente da CPI da covid no Senado Federal, Omar Aziz (PSD-AM), anunciou na noite desta quarta-feira (30) que a Comissão decidiu antecipar o depoimento de Luiz Paulo Dominguetti Pereira para esta quinta-feira (1º de julho). Ele se diz representante da empresa americana Davati Medical Supply.

Ele afirmou, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, que recebeu um pedido de propina de US$ 1 por dose feito por Roberto Dias, ex-diretor do Departamento de Logística (DLOG) do Ministério da Saúde. Segundo ele, estava em negociação, por parte do governo brasileiro, a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca.

A conversa, segundo ele, teria ocorrido em um almoço, no restaurante Vasto, localizado no Brasília Shopping, na região central de Brasília, no dia 25 de fevereiro deste ano. Também estariam presentes um militar e um empresário de Brasília.

Um e-mail encaminhado à CPI mostra uma mensagem do então diretor de Logística do Ministério em que manifesta interesse na compra das vacinas. A mensagem data de 26 de fevereiro, um dia depois do suposto encontro.

“Prezados, este ministério manifesta total interesse na aquisição das vacinas desde que atendidos todos os requisitos exigidos. Para tanto, gostaríamos de verificar a possibilidade de agendar uma reunião hoje, às 15h, no Departamento de Logística em Saúde. No aguardo, agradecemos antecipadamente”, disse Dias no e-mail.

