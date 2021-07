O silÃªncio eloquente de Wizard

L » Luiz Calcagno » Sarah Teófilo

O empresário bolsonarista Carlos Wizard decidiu lançar mão do habeas corpus obtido no Supremo Tribunal Federal (STF) e não respondeu às perguntas, ontem, na CPI da Covid. No início da sessão, porém, ele aproveitou os 15 minutos reservados à apresentação do depoente para negar ter participado do gabinete paralelo. O empresário é considerado por parlamentares como o patrocinador desse grupo, que municiava o presidente Jair Bolsonaro com informações negacionistas sobre o novo coronavírus.



“Afirmo a esta comissão parlamentar de inquérito que jamais participei de uma única sessão em privado, nenhuma reunião em privado, em nenhum momento particular com o presidente da República”, enfatizou. “Participei, sim, de eventos públicos onde o presidente estava presente — não somente ele, mas centenas de outros convidados. Portanto, fica claro, evidente, transparente que jamais tive qualquer influência, seja no pensamento do presidente, seja em qualquer suposto gabinete paralelo.”

Wizard enfatizou que foi à CPI porque quis, embora tenha faltado na primeira data marcada, em 17 de junho. Aos senadores, ele afirmou que não compareceu porque estava nos Estados Unidos para visitar o pai e não para evitar a oitiva.



Mesmo negando-se a responder aos questionamentos, Wizard foi confrontado com vídeos que mostram seu envolvimento e influência no governo federal. Em uma das filmagens, ele ironiza pessoas que morreram pela doença por não terem procurado o chamado “tratamento precoce”. Em outra, comenta a proximidade com o Executivo.



Ante as perguntas, no entanto, respondia: “Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio”. Ele repetiu a frase 71 vezes. A atitude irritou o presidente da comissão, Omar Aziz (PDS-AM). O parlamentar afirmou que o depoente poderia colocar um gravador na mesa repetindo as palavras. Ele pediu à mesa que recorra da decisão do STF, para que Wizard seja chamado novamente a depor.

Wizard é entusiasta do “tratamento precoce” com cloroquina (leia matéria abaixo). Em um dos momentos da comissão, senadores chegaram a repetir a fala do empresário a uma rádio. Mesmo sem ser médico, ele recomendava, no programa, que a população usasse o medicamento de forma preventiva — o remédio, no entanto, é ineficaz contra o novo coronavírus.



Apesar dos vídeos, Wizard não se intimidou e até tentou fazer propaganda de um livro sobre si mesmo, mas os parlamentares não permitiram.