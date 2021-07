Vereador é cassado por unanimidade

CB Correio Braziliense

O médico Jairo Souza Santos Junior, o doutor Jairinho, de 43 anos, teve o mandato de vereador no Rio de Janeiro cassado por quebra de decoro parlamentar ontem, 114 dias após a morte do enteado Henry Borel, de quatro anos, crime pelo qual é réu. O debate começou às 16h30 e se estendeu até as 19h40, quando 49 dos 50 vereadores votaram pela perda da cadeira na Câmara Municipal — o vereador Doutor Gilberto (PTC) não votou porque pediu licença do cargo. Entre os parlamentares que participaram da sessão houve unanimidade pela perda do mandato, mas bastariam 34 votos para que fosse removido da Casa.

O agora ex-vereador está preso desde 8 de abril na penitenciária de Bangu 8, no complexo penitenciário de Gericinó, em Bangu (zona oeste do Rio). Em seu lugar toma posse Marcelo Dibiz Anastácio (Solidariedade), de 34 anos, ex-presidente da Associação de Moradores da Muzema, região da zona oeste onde dois prédios desabaram, em 12 de abril de 2019, matando 24 pessoas — área controlada pelas milícias.

Jairinho estava afastado desde 9 de maio, quando completou um mês sem cumprir as funções parlamentares, pois estava preso desde 8 de abril. No dia em que foi detido, o ex-vereador teve o salário cortado e foi expulso do Conselho de Ética da Câmara e do Solidariedade, partido pelo qual foi eleito em 15 de novembro passado para o quinto mandato seguido na Casa — obteve 16.061 votos, tornando-se o 26º vereador mais votado entre os 51 eleitos. Jairinho é filho do também político Coronel Jairo, que foi deputado estadual e não se reelegeu em 2018.

Em 2004, mesmo ano em que concluiu a faculdade de Medicina na Unigranrio, universidade particular em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Jairinho concorreu pela primeira vez a vereador, então pelo PSC, e se elegeu com 23.541 votos (foi o 24º mais votado daquela eleição). Desde 10 de junho, Jairinho também está proibido de exercer a medicina no Estado do Rio de Janeiro, por decisão do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio (Cremerj).

Jairinho e Monique Medeiros são réus na 2ª Vara do Tribunal do Júri do Estado do Rio por homicídio triplamente qualificado e tortura qualificada de Henry Borel, filho de Monique. Além desse processo, o ex-vereador responde por outras três acusações de tortura praticadas contra filhos de ex-namoradas.

Contas de Bolsonaro passam com ressalvas

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, por unanimidade, o parecer do ministro Walton Alencar sobre as contas do governo Jair Bolsonaro relativas a 2020. De acordo com o relatório, “estão em condições de serem aprovadas pelo Congresso Nacional, com ressalvas”. Entre as ressalvas, ele alertou para a execução das emendas parlamentares individuais e de bancada estadual que, conforme assinalou, ficou abaixo do exigido pelas leis em vigor, algo pode configurar irregularidade. Também chamou a atenção para as despesas com pessoal do Executivo, que deveriam ficar em 34,9% da receita corrente líquida (RCL), no terceiro quadrimestre de 2020, mas chegaram a 40,9%. O limite anual para a contratação de operações de crédito pela União, ao final de 2020, também chegou a 94,54% do limite permitido em lei, segundo os dados do TCU, o que motivou outro advertência.