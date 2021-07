InvestigaÃ§Ã£o coloca bolsonaristas no foco

R » Renato Souza

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou o inquérito aberto na Corte para investigar a organização e o financiamento de atos antidemocráticos. No entanto, determinou a abertura de uma nova apuração, com foco em uma organização criminosa que atua pela internet com a finalidade de atacar o Estado democrático de direito.



Relatório da Polícia Federal cita autoridades que estariam envolvidas na difusão de notícias falsas e ataques com o objetivo de subverter a democracia. Entre os citados estão o presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), ambos filhos do mandatário, além de deputados bolsonaristas, como Bia Kicis (PSL-DF) e Carla Zambelli (PSL-SP).

Na decisão, Moraes destaca existir conexão com o que já foi apurado no inquérito sobre atos antidemocráticos e ordena o compartilhamento integral das provas. “O relatório cita textualmente as seguintes pessoas: Jair Messias Bolsonaro, Tércio Arnaud Tomaz, Eduardo Nantes Bolsonaro, Paulo Eduardo Lopes, Eduardo Carlos Guimarães, Carlos Nantes Bolsonaro, Flávio Nantes Bolsonaro, Alana Passos, Leonardo Rodrigues Barros Neto, Anderson Luis de Moraes, Vanessa do Nascimento Navarro, Paulo Nishikawa, Jonathan Willian Benetti”, diz um trecho do relatório do ministro.



De acordo com Moraes, o inquérito foi aberto “em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento, absolutamente semelhantes àqueles identificados no Inquérito 4.781, com a nítida finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de direito”. A investigação deve ficar sob a condução da delegada Denisse Ribeiro, em razão da relação com as diligências anteriores.



Parlamentares aliados do governo teriam atuado para provocar o rompimento constitucional, com colaboração do blogueiro Allan dos Santos, acusado de espalhar notícias falsas. “A partir da posição privilegiada junto ao presidente da República e ao seu grupo político, especialmente os deputados federais Bia Kicis, Paulo Eduardo Martins (PSC-PR), Daniel Lúcio da Silveira (PSL-RJ), Caroline de Toni (PSL-SC) e Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), dentre outros, além e particularmente o Ten-Cel. Mauro Cesar Cid, ajudante de ordens do presidente da República, a investigação realizada pela Polícia Federal apresentou importantes indícios de que Allan dos Santos tentou influenciar e provocar um rompimento institucional, particularmente nos eventos ocorridos nos dias 20/04/2020, 26/04/2020 e 06/05/2020”, afirmou Moraes.



Conforme o magistrado, as investigações estão baseadas em fundamentos apontados por investigações da PF e diferem da apuração aberta de ofício pelo Supremo para investigar fake news e ataques contra a Corte. Moraes determinou, ainda, que seja investigado o uso irregular de servidores públicos pelas deputadas Paula Belmonte (Cidadania-DF) e Aline Sleutjes (PSL-PR), ambas apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro. No caso de Aline, foram identificados pagamentos não explicados depositados na conta dela por servidores, de acordo com o documento.



Em sua defesa, a deputada Bia Kicis afirmou que foi aberto inquérito de “um crime que não existe” e que vivemos em uma “tortuosa democracia”. Zambelli, por sua vez, alegou que “estamos vivendo uma nova era, da ditadura do Judiciário”. Os demais citados não se manifestaram.

Sem conclusões



O inquérito sobre atos antidemocráticos foi aberto em abril do ano passado a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), depois que manifestações defendendo a volta da ditadura militar e a intervenção das Forças Armadas e atacando instituições democráticas marcaram as comemorações pelo Dia do Exército em diferentes cidades do país. A investigação, porém, é encerrada sem uma conclusão. Isso porque a própria PGR pediu o arquivamento da apuração em relação a parlamentares bolsonaristas. O argumento foi de que a Polícia Federal não conseguiu delimitar a investigação.