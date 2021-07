Governador Eduardo Leite se declara gay

CB Correio Braziliense

O governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, se declarou gay, pela primeira vez publicamente, no programa Conversa com Bial, da TV Globo. Aos 36 anos, ele é pré-candidato à Presidência da Republica pelo PSDB e é considerado uma das jovens lideranças políticas do país

“Eu sou gay. E sou um governador gay e não um gay governador, tanto quanto (Barack) Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso”, destacou.

Leite admite que pode retirar seu nome se houver algum candidato capaz de unificar a chamada terceira via e mostrar competitividade. Ele disputará a indicação do PSDB contra o governador de São Paulo, João Doria, com o senador Tasso Jeireissati (CE) e com o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio. Mas, nos bastidores, tucanos apostam que ele e Tasso poderão se unir para não dar a vitória a Doria na convenção de outubro.

“Eu nunca falei sobre um assunto que eu quero trazer para o programa, que tem a ver com a minha vida privada e que não era um assunto até aqui porque se deveria debater mais o que a gente pode fazer na política, e não exatamente o que a gente é ou deixa de ser”, explicou o governador gaúcho na entrevista.

Vários políticos deram apoio a Leite. Entre eles Doria e Arthur Virgílio, os senadores Fabiano Contarato (Rede-ES) — que também é assumidamente gay —, José Serra (PSDB-SP) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE); as deputadas federais Maria do Rosário (PT-RS) e Tabata Amaral (PDT-SP), o vereador de Porto Alegre Leonel Radde (PT), os ex-deputados federais Luciana Genro e Pepe Vargas, o presidente do Cidadania, Roberto Freire, e o ex-candidato à Presidência Fernando Haddad.