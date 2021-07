Bolsonaro ataca Aziz, presidente da CPI: "Desviou R$ 260 milhões"

IS Ingrid Soares

(crédito: Evaristo Sá/AFP - 5/5/20)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (8/7), que o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), desviou R$ 260 milhões dos cofres públicos do Amazonas. A declaração do presidente foi feita a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. O mandatário falou ainda sobre o caso da vacina indiana Covaxin e atacou ainda o relator do colegiado, dizendo que o senador Renan Calheiros (MDB-AL), é alvo de 17 inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF) por corrupção e lavagem de dinheiro.



"[…] Tem 3, 4 filtros dentro do Ministério. Tem filtro meu, que só compra pela Anvisa. A Covaxin não tinha passado pela Anvisa. E tem mais, depois tem a CGU, por que que não tem corrupção no governo? Porque a CGU que tem um ministro à frente dela, faz um pente-fino na maioria dos contratos e depois ainda tem o TCU, como você vai fazer uma sacanagem dessa? Só na cabeça de um cara que desvia, no seu estado, R$260 milhões, como o Omar Aziz desviou é que pode falar isso aí. Só um cara que tem 17 inquéritos por corrupção e lavagem de dinheiro no Supremo, como o Renan Calheiros, faz”, afirmou.

Bolsonaro ainda criticou que a comissão não se restrinja a um tema único. ""E começou: virou CPI da cloroquina, virou CPI do ministério paralelo, CPI do Orçamento secreto publicado no Diário Oficial da União.É isso o que os caras fazem”.



Aziz responde

Já durante a sessão de hoje na CPI, o senador Aziz rebateu o mandatário. "O presidente da República, como de costume, passou 50 minutos no cercadinho, cercado que utiliza para assacar contra a honra dos outros, de uma forma vil me coloca como se eu tivesse desviado R$ 260 milhões. Não sei aonde que ele ouviu isso", disse.

"Presidente, eu lhe desafio a procurar um processo em que eu seja réu ou denunciado. O senhor já mandou seus agentes de informação vasculhar minha vida toda". E emendou: "Nunca lhe chamei de genocida, nunca lhe acusei de ser ladrão, nunca disse que o senhor fazia ‘rachadinha’ no seu gabinete. Não é o senhor que vai parar essa CPI", assegurou.

Por fim, durante durante o depoimento da ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde Francieli Fantinato, Aziz pediu resposta a Bolsonaro sobre o caso Covaxin. "Eu, o vice-presidente da CPI e o relator estamos mandando uma carta para o senhor dizer se o deputado Luis Miranda está falando a verdade ou está mentindo. O senhor não responde. O Brasil só quer uma resposta, presidente", concluiu.