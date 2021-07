Rejeição de Bolsonaro bate recorde e maioria o avalia como despreparado e autoritário

BL Bruna Lima

O índice de rejeição ao governo de Jair Bolsonaro bateu recorde desde que ele assumiu o mandato, em 2019. De acordo com a nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (8/7) pelo jornal Folha de S.Paulo, 51% da população brasileira avalia a atual gestão como ruim ou péssima. O percentual é ainda maior no detalhamento dos pontos negativos do mandatário. Pelo menos metade dos entrevistados o considera desonesto, despreparado, incompetente, falso, indeciso, pouco inteligente e autoritário.

Desde o último levantamento, realizado em maio, o nível de rejeição de Bolsonaro cresceu 6 pontos percentuais. A avaliação negativa ocorre enquanto a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 mira as ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia, levantando indícios de esquema de corrupção no escopo das negociações de vacina contra o vírus.

É neste contexto que 70% da população considera que existe corrupção no governo Bolsonaro e 56% acredita que as práticas criminosas vão aumentar, enquanto 26% opina que continuará como está e outros 13% consideram que vai diminuir. O restante diz não saber.

"Caguei para a CPI"

Ao falar sobre o assunto em live da noite desta quinta-feira (8), Bolsonaro atacou os senadores membros da CPI que enviaram carta pedindo ao mandatário que quebrasse o silêncio e explicasse as acusações feitas durante depoimento do deputado Luis Miranda (DEM-DF). Segundo Miranda, o chefe do Executivo sabia do envolvimento do líder do governo e prometeu acionar a Polícia Federal, o que só foi feito três meses depois, com a revelação feita durante a CPI. "Caguei para a CPI. Não vou responder nada", disse o presidente, acusando os parlamentares de quererem desmontar o governo.

É fato que a imagem de Bolsonaro tem ficado cada vez mais desgastada, como demonstra o Datafolha. 62% das pessoas consideram o líder despreparado para lidar com o país; 58%, incompetente; 52%, desonesto; 57%, pouco inteligente; 55%, falso; 57%, indeciso; e 66%, autoritário.

A pesquisa foi realizada nesta quarta e quinta-feira (7 e 8/7), ouvindo presencialmente 2.074 pessoas de 146 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Veja o detalhamento dos números

Avaliação do governo:

Ótimo/bom: 24% (eram 24% no levantamento anterior)

Regular: 24% (eram 30%)

Ruim/péssimo: 51% (eram 45%)

Não sabe: 1% (era 1%)

Corrupção no governo Bolsonaro

Existe: 70%

Não existe: 23%

Não sabe: 7%

Expectativa de corrupção

Vai aumentar: 56%

Vai diminuir: 13%

Vai ficar como está: 26%

Não sabe: 5%

Autoritário x democrático

Autoritário: 66%

Democrático: 28%

Não sabe: 6%

Respeita mais os pobres x respeita mais os ricos

Respeita mais os pobres: 17%

Respeita mais os ricos: 66%

Não sabe: 16%

Preparado para liderar o país x despreparado para liderar o país

Preparado para liderar o país: 34%

Despreparado para liderar o país: 62%

Não sabe: 4%

Competente x incompetente

É competente: 36%

Incompetente: 58%

Não sabe: 5%

Muito inteligente x pouco inteligente

Muito inteligente: 39%

Pouco inteligente: 57%

Não sabe: 4%

Decidido x indeciso

Decidido: 41%

Indeciso: 57%

Não sabe: 3%

Confiança nas declarações do presidente

Sempre confia: 15%

Às vezes confia: 28%

Nunca confia: 55%

Não sabe: 1%

Sincero x falso

Sincero: 39%

Falso: 55%

Não sabe: 6%

Honesto x desonesto

É honesto: 38%

Desonesto: 52%

Não sabe: 10%