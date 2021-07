Pacheco diz que Congresso não admitirá atentado a sua independência

RS Renato Souza

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que também é presidente do Congresso, afirmou que o "parlamento não admitirá qualquer atentado a sua independência e a independência de seus" integrantes.Pacheco rebateu declarações do presidente Jair Bolsonaro, que alegou nesta sexta-feira (9/7) que "com fraude não haverá eleições em 2022". O chefe do Executivo quer que as eleições ocorram com uso de voto impresso.

As falas de Pacheco se referem também aos comandantes das Forças Armadas, que, em nota, atacaram o senador Omar Aziz, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, após ele criticar o envolvimento de militares com supostos esquemas de corrupção no Ministério da Saúde.

"Todo aquele que pretender algum retrocesso do Estado democrático de direito esteja certo de que será apontado pelo povo brasileiro e pela história como inimigo da Nação", disse Pacheco sobre o que ele chamou de "suposições" em relação à subversão da democracia.

O parlamentar afirmou que conversou com o ministro da Defesa, Braga Netto, para tratar do texto publicado contra Omar Aziz. "Eu esclareci aos comandantes das Forças Armadas e ao ministro da Defesa a posição do Senado sobre isso. Ambos, Senado e Forças Armadas, deixaram suas posições e deram isso como assunto encerrado", completou.