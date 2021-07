"Meu couro é grosso", diz Bolsonaro, em meio a denúncias de corrupção na Saúde

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (9/7), durante discurso na 1ª Feira de Grafeno Brasileira, no Rio Grande do Sul, que tem o "couro grosso". A declaração ocorre em meio à polêmica sobre irregularidades no contrato de importação da vacina indiana Covaxin, envolvendo membros do governo.

"Quanto às pressões que eu enfrento, fiquem tranquilos, meu couro é grosso", declarou Bolsonaro. O mandatário ainda voltou a criticar o ex-ministro da Ciência e Tecnologia Gilberto Kassab ressaltando que ele não sabia a diferença entre "gravidade e gravidez".



"Há pouco tempo, esse ministério que ocupa o Marcos Pontes era rifado diante de partidos políticos. O último ministro que ocupava essa pasta não sabia a diferença de gravidade para gravidez, e estava lá. É cômico se não fosse trágico", concluiu, em meio a soluços. A condição clínica, segundo o mandatário o afeta já por uma semana. Ele alega que os mesmos são uma reação a um tratamento dentário.

Sem máscara, o presidente ainda tirou selfies com apoiadores em meio à aglomeração.

Mais cedo, o mandatário voltou a tecer ataques ao ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo TribunaL Federal (STF). O mandatário chamou Barroso de "idiota" e "imbecil" ao falar sobre os argumentos contrários do magistrado contra a aprovação do voto impresso.