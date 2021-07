Bolsonaro passa mal e abandona jantar com empresários no RS, afirma site

IP Izael Pereira

(crédito: Evaristo Sá/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro se sentiu mal e precisou abandonar um jantar com empresários em um restaurante durante visita à cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, na noite desta sexta-feira (9). A informação é do portal NB Notícias.

De acordo com o site, desde a hora que chegou à Caxias do Sul à tarde, Bolsonaro soluçava muito e tinha dificuldade para falar.

Segundo o NB Notícias, o presidente se sentiu mal por volta das 20h, quando jantava com autoridades e empresários na Vinícola Miolo. Ao sentir o mal-estar, ele foi levado imediatamente para o hotel de trânsito, no 6º Batalhão de Comunicações.



O problema já havia se manifestado ultimamente. Na quinta-feira (8), durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, o presidente mencionou que o soluço já durava dias. Segundo ele, os espasmos começaram após um procedimento odontológico, ao qual foi submetido no dia 3 de julho.

Bolsonaro está no Rio Grande do Sul para participar, neste sábado (10), de mais uma passeata com motociclistas apoiadores de seu governo.

Nesta sexta-feira (9/7), o presidente Jair Bolsonaro foi acometido por um ataque de soluços. Ele discursava durante a abertura da 1ª Feira Brasileira do Grafeno, na Universidade de Caxias do Sul (UCS), no Rio Grande do Sul.

Mais cedo, a apoiadores na área externa do Palácio da Alvorada, o presidente disse que iria poupar a voz em função do problema. “Estou há sete dias soluçando e tenho dois discursos hoje e um amanhã, portanto não vou falar muito. Estou poupando aqui falar.”