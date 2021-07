Pacheco diz que não discutirá agora eleições de 2022

RS Renato Souza

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), comentou rumores de que será candidato à Presidência em 2022. De acordo com o parlamentar, atualmente o foco é nos desafios atuais, como a pandemia de covid-19, e não se deve debater assuntos relacionados ao pleito do ano que vem neste momento.



"Não discutirei agora o processo eleitoral de 2022. Meu compromisso é com a estabilidade do país, e isso exige foco nos muitos problemas que ainda temos em 2021", afirmou Pacheco.

De acordo com a colunista Thaís Oyama, do portal Uol, o senador pretende se filiar ao PSD, partido presidido por Gilberto Kassab e concorrer como candidato de centro nas eleições gerais. A intenção seria se apresentar como uma terceira via — fazendo frente ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Pacheco era aliado do presidente Jair Bolsonaro, mas vem se distanciando dele. Na semana passada, ele rebateu nota publicada por comandantes das Forças Armadas e pelo ministro da Defesa, general Braga Netto, que atacou o senador Omar Aziz, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19.