Bolsonaro recebe presentes e imita indígenas: "Estou me sentindo um cacique"

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Foco do Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta terça-feira (13/07) presentes típicos como colares, cocar, e braçadeiras de um grupo de apoiadores indígenas no Palácio da Alvorada. O mandatário ainda posou para selfies e usou os adornos.

Em seguida, o chefe do Executivo colocou a mão na boca emitindo sons associados a rituais indígenas.

"Agora estou me sentindo um cacique aqui, ó", declarou rindo Bolsonaro. "Mas é o cacique do nosso Brasil", rebateu outro bolsonarista. As imagens foram postadas em um site simpatizante ao presidente.