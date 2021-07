Bolsonaro: "Que Deus proteja nossos irmãos cubanos e venezuelanos"

IS Ingrid Soares

(crédito: Evaristo Sá/AFP - 5/5/20)

O presidente Jair Bolsonaro comentou nesta terça-feira (13/07) por meio das redes sociais sobre os protestos ocorridos em Cuba e ligou-os à notícia de que homens armados invadiram o prédio do presidente da Venezuela, Juan Guaidó supostamente a mando de Nicolás Maduro. O deputado Freddy Guevara, aliado do líder venezuelano foi preso.



"No momento em que a ditadura comunista cubana ataca duramente o seu povo que pede o fim do regime que o mantém na miséria, no atraso e até hoje sufoca sua liberdade, o ditador Maduro promove ataque armado ao PR Juan Guaidó. Que Deus proteja nossos irmãos cubanos e venezuelanos!"

O Itamaraty divulgou nota na noite de ontem, afirmando que o governo brasileiro rechaça veementemente os atos de intimidação perpetrados por forças de segurança do regime de Nicolás Maduro contra o presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó, e outras lideranças democráticas.

"Os atos praticados colocam em dúvida a efetiva disposição do regime de estabelecer diálogo e negociações de boa fé com as forças democráticas venezuelanas, com vistas à realização de eleições livres e transparentes no país. O governo brasileiro segue apoiando uma solução pacífica, constitucional e liderada pelos próprios venezuelanos para colocar fim à grave crise por que passa o país vizinho. Chama atenção, contudo, para o que parece ser uma nova tentativa do regime de inviabilizar processos negociadores capazes de promover uma transição democrática no país", escreveu o Ministério das Relações Exteriores.