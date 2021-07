Bolsonaro se reúne no Alvorada nesta quinta-feira com PTB, PSC e PROS e discute possível filiação

IS Ingrid Soares

(crédito: Evaristo Sá/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro se reunirá nesta quinta-feira (15/07), às 8h, em um café da manhã no Palácio da Alvorada com o bloco formado pelos partidos PTB, PSC e PROS. De acordo com fontes ligadas às lideranças das três siglas, a discussão principal gira em torno das eleições de 2022. O presidente ainda não definiu a legenda na qual se filiará.

A ida de Bolsonaro para o Patriota está cada dia mais incerta com a guerra interna deflagrada. A sigla se dividiu após apontarem negociações individuais do presidente Adilson Barroso com o chefe do Executivo.

Em mais um revés para o mandatário, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) validou na semana passada a convenção nacional do Patriota que decidiu pelo afastamento, por 90 dias, de Barroso. A reunião ocorreu no último dia 24 e o afastamento foi decidido pela maioria dos membros. Quem assumiu o comando do partido foi Ovasco Resende, antes vice-presidente do Patriota.

Entre as acusações contra o presidente afastado, estão irregularidades que teriam sido cometidas, como a mudança de senha no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP) do Patriota no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a destituição e nomeação de delegados de forma irregular, sem quórum suficiente para a tomada de decisões.

Ao Correio, sobre a possível filiação do presidente Bolsonaro ao Patriota, Ovasco reafirmou que o grupo nunca foi contra, e que sempre esteve aberto ao diálogo. No entanto, Bolsonaro também mantém interesse nos diretórios de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, partes que geram divergências nas negociações.

Em meio a esse contexto, o ex-deputado Roberto Jefferson ofereceu seu partido, o PTB, para que Bolsonaro seja candidato à reeleição. O mandatário ainda tem mantido conversas com os partidos PP e o PL.